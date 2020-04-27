前北韓高官：金正恩恐是參觀飛彈發射出事故！

北韓領導人金正恩神隱近兩周，外界揣測他接受心血管手術後病危，但南韓東亞日報報導，北韓勞動黨39號室前高階幹部分析，金正恩可能是在參觀飛彈發射時，發生了事故。

根據東亞日報，擔任過39號室高官、目前流亡美國的李正浩投稿表示，北韓14日進行短程巡航飛彈試射，這種打擊訓練沒有最高司令官金正恩下令不可能實施，因此能得知當天上午7時試射時，金正恩仍健在。但北韓官媒後來既沒報導金正恩參觀，也沒有公開飛彈發射場面或戰鬥機訓練，讓人懷疑可能是發生意外事故，讓金正恩未能批核北韓勞動黨機關報勞動新聞和北韓中央電視台的報導。

李正浩說，金正恩接受心臟手術後陷入腦死狀態的傳聞，可信度很低。關於金正恩在妙香山香山診療所進行手術的報導，他也解釋，「在北韓，只有（平壤）烽火診療所才有治療金正恩的主治醫生，其他醫院沒有」。