日本學生憂失學 籲政府減免學費

日本學生繳不出學費，每13人中就有1人面臨失學！疫情衝擊下，日本學生因家庭收入銳減及打工場所停業等困境，而無法支付學費。「學習自由」組織會長岩崎靜香呼籲，政府應該在全國學生陷入進一步的財務危機前，主動約束學校減去一半的學費，並有超過百所大學生響應。

13人中1人失學

根據《今日日本》報導，日本疫情延燒不止，在失去經濟支援及打工收入下，每13名學生中就有1人面臨失學危機。

提倡高等教育免學費的「學習自由」組織發起一份網路調查，有6成的學生表示深陷繳不出學費的困擾，另有4成的學生擔心父母的收入銳減，會影響其就學之路。一名受訪學生說：「父親公司的銷售額大約下降8成，他要我別擔心錢的問題，但我還是害怕有一天會突然被迫輟學。」

目前日本文部科學省僅針對受疫情衝擊的低收入家庭及家境遭逢劇變的學生進行補助，但中產階級家庭的學生同樣也面臨家庭收入減少、打工場所停業等困境，而無法支付學費。因此，從學校端採取減免學費方案較能幫助所有學生解決問題，但日本多數大學並不支持減少學費的說法。

百所大學生響應

據《共同社》報導，「學習自由」組織會長岩崎靜香即要求，政府應該在全國學生陷入進一步的財務危機前，主動約束學校減去一半的學費。

就讀於東京大學的她說：「我們不知道疫情還會影響多久，但可以確定的是，會有愈來愈多人開始擔心繳不出學費的問題。」《共同社》指出，生活上陷入困難的日本大學生們已在全國發起要求減少學費運動，超過百所大學生紛紛響應，呼籲政府儘快正視學生的處境。

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