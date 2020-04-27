全球國防支出創新高 中國軍費世界第二

(德國之聲中文網) 2019年全球軍費支出達到1.9萬億美元（約合1.7萬億歐元），為1988年以來的最高。根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的最新數據顯示，這一數額比2018年增長了3.6%，是2010年以來最大的年度增幅。

根據SIPRI的報告，2019年美國的軍費支出佔全球軍費支出的38%，共計7320億美元。僅其2018年預算增加的資金就相當於德國2019年的總支出。

這些資金用於支付約1.6萬名額外的軍事人員，以及其常規武器和核武庫的現代化建設。但專家也認為，增加軍費開支是對中國的一種回應，因為中國在軍費開支方面排名第二，僅次於美國。2019年，北京的預算佔全球軍費開支14%，增長超過5%，達到2610億美元。

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印度軍費超越沙特

在亞洲，中國的競爭對手、核武大國印度的軍費開支也相當可觀，去年增長了近7%，達到711億美元。

SIPRI資深研究員韋茲曼(Siemon Wezeman)說:「與鄰國巴基斯坦和中國的緊張關系是印度政府大幅增加開支的主要原因。」

此外，盡管沙特比去年減少了16%的軍費，相關支出仍遠遠超過其他中東國家，在2019年的支出為619億美元。SIPRI的報告稱，沙特在也門持續的軍事行動以及與伊朗的緊張關系日益加劇之際，數字減少是令人驚訝的發展。

德國軍費增幅大

在德國，軍費支出增長了10%，達到493億美元，是軍費支出排名前15國中，國防預算增幅最大的國家。

波恩國際變化中心（BICC）的穆特西勒 (Max Mutschler) 說:「特朗普政府執政前，德國就開始有壓力要增加軍費開支.......這種影響現在越來越明顯。然而，不得不說，支出仍遠低於2%的大關。」

2014年在威爾士舉行的北約峰會上，各成員國同意在未來10年內實現國防開支至少佔GDP的2%的目標。去年，德國的軍費開支佔GDP的1.38%。

除對北約承諾外，SIPRI研究員達席爾瓦 (Da Silva)也將德國國防預算的增加歸因於歐洲地緣政治局勢，以及 「俄羅斯再次被視為威脅」。2019年，俄羅斯有近4%的GDP用於軍費開支，達651億美元。

達席爾瓦指出，德國並不孤單，許多其他北約國家都在警惕地監視著俄羅斯的事態發展。

北約國家軍費佔世界一半

在世界上國防預算最多的15個國家中，有6個是北約成員，加拿大、法國、德國、意大利、英國和美國。這些國家的軍費支出之和幾乎佔了世界總數的一半。2019年，北約29個成員國的軍費開支總額約為1.04萬億美元。

這個數字並沒有讓穆特西勒感到意外。他告訴德國之聲:「軍費是基於最壞的情況下來支列。」他解釋說，雖然大眾往往看到的是國家間的經濟衝突，但軍事衝突的威脅仍然真實存在。

他說:「關於中美之間的緊張關系，我們不知道會不會發生武裝衝突。所以兩國軍方都在為這種可能發生的情況做准備。在遊說的時候，他們也很會以此爭取更多的資金。」

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新興經濟體支出少

其他國家的軍費開支與前面提到的國家比起來是相形見絀。南美國家在2019年的軍費支出只有530億美元，其中僅巴西就佔了一半。

東南亞國家總計約為410億美元，整個非洲大陸的軍費支出約為420億美元，不過不同國家之間的波動較大。例如，烏干達的預算增加了52%，而布基納法索的支出則減少了22%。

SIPRI報告的作者將支出的差異歸因於撒哈拉以南非洲地區目前的地緣政治局勢，以及與各國是否直接卷入軍事沖突有關。

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