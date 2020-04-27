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空中巴士CEO告急：現金流失如失血 非撙節不可

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
空中巴士（Airbus）執行長傅里（Guillaume Faury） 路透
空中巴士（Airbus）執行長傅里（Guillaume Faury） 路透

空中巴士（Airbus）執行長傅里（Guillaume Faury）向員工發出預警，空巴正現金流失如失血，需要加速削減成本，以適應航空業的急劇萎縮。

傅里上周五發給員工的信中表示，由於航空公司客戶面對生存危機，無法接受新飛機，因此空中巴士的交付計畫面臨挑戰，同時也正重新評估航太業的長期前景。他說，本月初宣布的減產三分之一的計畫可能還無法反映出最壞的情況。

傅里寫道：「我們的現金正以前所未有的速度流失，恐危及我們公司的生存。」「現在必須緊急採取行動，以減少我們的現金支出，恢復我們的財務平衡，以扭轉我們的命運。」

這家歐洲製造商及其美國競爭對手波音公司（Boeing）都設法因應新冠病毒大流行所導致的需求暴跌，而這次大流行病已經震動兩公司主導的商用航空業。空中巴士已經將其流動資金增加150億歐元（合162億美元）以度過危機，而波音正接洽接受美國政府的金援。兩家公司都在為裁員做準備，一面也設法估算經濟衰退的深度和復甦的速度。

波音上周六宣布退出收購巴西航空工業公司商用飛機業務的協議，恐須支付高達1億美元（約新台幣30億元）的違約金。

空中巴士 波音 空巴

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