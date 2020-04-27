南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

美國有線電視新聞網（CNN）報導，對外界熱烈揣測北韓領導人金正恩的健康狀況，南韓方面不斷澆冷水。南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁表示：「南韓政府立場堅定，金正恩好端端活著。他從4月13日以來一直待在元山地區。目前為止沒察覺任何可疑活動。」

但連平壤民眾也在問金正恩過世謠傳的真假，此事牽動平壤出現搶購民生物資，當地人什麼都買起來囤，包括洗衣精、白米、電器和酒類。他們先是搶買進口貨，但前幾天，連國內生產的貨品，如罐頭魚和香菸，都搶著買。