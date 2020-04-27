今天開盤前 五件國際事不可不知

新冠肺炎疫情在歐洲死亡人數有趨緩之勢，美股本周迎接超級財報周。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●新冠肺炎死亡病例減少了

在重災區西班牙、義大利、法國新增死亡人數降到一個多來最低，英國和紐約死亡人數也降到3月底以來谷底。以紐約州為例，周日新增367例冠狀病毒死亡病例，是3月31日以來最少。

歐洲政府正準備下一階段的解封。義大利將開放家人互訪，法國5月11日解除限制，在西班牙，5月2日起可以外出運動。

●美股恐經不常超級財報周打擊

在科技股尾盤拉抬下，美國股市上周五（24日）收盤上漲，但一周下來仍收黑，反映油價暴跌、經濟出現更多嚴重衰退跡象的重創。本周就是美股超級財報周，蘋果（Apple）在內近140家標普500指數成份股企業將公布財報，投資人認為美股禁不起一連串的企業財報預警，恐怕會繼續走弱。

道瓊工業指數周五上漲260點，收在23,775點，漲幅1.1%。標普500和那斯達克綜合指數分別上漲1.4%和1.6%。美股連續兩周令人瞠目的漲勢後出現逆轉，上周紐約三大指數都下跌，道瓊跌1.9%。費城半導體指數周五大漲2.3%，但周線也下跌0.2%。台積電ADR周五漲0.2%，一周跌1.8%。

除蘋果外，微軟、亞馬遜、臉書、波音、超微、特斯拉、麥當勞本周也將公布財報，因有新冠肺炎疫情不明的變數，加上避疫措施重創業績，可能會有更多企業會繼英特爾之後放棄財測。

●金小胖狀況成謎

北韓領導人金正恩的健康及行蹤成謎，專門監測北韓動向的華府智庫 「北緯38度」表示，衛星影像顯示疑似他專用的列車，上周出現在東岸度假小鎮元山，但仍無法確認他本人是否就在此地。路透獨家報導，中國大陸23日派遣一個醫療團隊赴北韓，為北韓領導人金正恩的健康提供建議。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）最早報導，金正恩因心血管手術命危。南韓和中國官方隨後都表示，看不出北韓內部有任何異常活動。

●沙國開始提前減產原油

沙烏地阿拉伯已開始提前減產石油，原本每天生產1,200萬桶，如今可能會在5月前即減產降到850萬桶的目標。

●美股接下來怎麼走？

根據巴隆周刊（Barron's）的最新調查，數十位基金經理人預期，美國股市短線將因為新冠肺炎疫情而陷入掙扎，但是隨著經濟重新啟動，美股將在2021年中以前可望漲近15%，其中，又以科技類股最具有吸引力，能源類股則最不受青睞。

知名投資家艾康接受彭博電視訪問時則表示，美股呈現高估，投資人要特別小心。他並透露，他旗下的煉油事業 CVR能源在油價跌到負值時設法買進100萬到200萬桶原油，他說，負值情況不會再出現。