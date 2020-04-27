5年暴肥40公斤 曾一餐配10瓶紅酒 金正恩奢華菜單曝光

朝鮮領袖金正恩近日頻頻傳出病危消息，日本媒體《週刊現代》報導更指他因心臟支架手術出問題，已變成植物人。

金正恩於2012年掌權後，曾傳他體重在5年間暴增40公斤，皆與奢華的飲食習慣有關，相關報導指他不但愛好煙酒，神戶牛、魚子醬和鵝肝等美食對他而言更是家常便飯。

韓媒報導，一名服務金家多年的廚師曾出書透露，金正恩與父親金正日同樣鍾情壽司和生魚片，指金正恩曾在飯桌上自誇試過一餐配以10瓶波爾多酒（Bordeaux）。由於金正恩年幼時曾赴瑞士留學，讓他對當地著名的埃文達起士（Emmental Cheese）也十分著迷。

2019年，金正恩與美國總統川普在越南會面，當時負責「特金會」的大廚接受訪問時大爆金正恩的特別要求，例如喜歡魚子醬、龍蝦和鵝肝等名貴食材。而有別於喜歡全熟牛排的川普，金正恩偏向三分熟甚至一分熟（medium-rare to rare）的牛排，頂級神戶牛肉更是他的最愛。

另外，金正恩早期曾被拍到煙不離手的影像，雖然後來較少在鏡頭前看到香煙，但去年他坐火車到越南時，曾在廣西南寧短暫停留並下車抽煙，可見煙癮仍在；據說他最愛名牌Yves Saint Laurent的香煙。

現年36歲的金正恩早在20多歲時已被指有高血脂問題，與外國領導人同行多走兩步也會喘，還傳說他受脂肪肝、高血壓及腎衰竭等疾病困擾，身體狀況一直令人擔憂。