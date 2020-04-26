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英國外長：疫苗問世恐等到明年 金正恩死訊報導待證實

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
英國外交大臣拉布。歐新社
英國外交大臣拉布。歐新社

目前暫代首相強生職務的英國外交大臣拉布26日表示，英國病毒檢測能力目前達到每天5.1萬次，持續朝10萬次目標邁進，但疫苗恐無法在今年底前問世。他並證實強生27日將恢復上班。

拉布在接受天空電視台節目「索菲里奇周日秀」專訪時說，英國已超過檢測目標的一半，並指強生目前精神很好。「他聽從醫生的建議來恢復體力。他盼著趕快上班。我這禮拜每天都跟他通話，確保他對所有事情都瞭若指掌。」

當談到封鎖限制時，他認為民眾將不得不適應這個「新常態」，並指外界不斷猜測解除封鎖方法是不負責任的行為。「除非有科學家提供的證據，否則這將是不負責任的，並讓民眾感到困惑。」

在被問到英國是否知道北韓領導人金正恩已死，拉布說：「不知道。這些報導未經證實。我看過國際媒體的報導，但我們還沒得到證實。我們正密切追蹤此事。」

英國 強生 北韓

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