金與正是有力接班人？ 金正恩的「形象指導」老公仍然是個謎

朝鮮領導人金正恩的病重傳言滿天飛，官媒至今未公布他的新相片，外界就紛紛猜測一旦金正恩病危，誰會接掌朝鮮政權，他的胞妹金與正成為「熱門人選」之一。金與正獲看好有力接班，因她近年頻頻曝光，化身「金秘書」多次陪伴金正恩出席重要場合，在幕後又擔任金正恩的形象指導，但外界對她的所知也非常有限，包括她的老公子女至今依然是個謎。

金與正是朝鮮已故領導人金正日的幼女，生於1988年，她自2014年才正式登場，朝中社首次在報道曝光她的官方職位，職銜是「勞動黨中央委員會副部長」，但在數年之間，外界已認為她是朝鮮最有權力的女人，以下3件事或可讓大家了解金與正是誰：

1. 不受約束的女孩？

金與正在2014年正式登場，但事實上，此並非外界第一次留意到金與正，更曾有「意外曝光」的事件，韓方初時對她的印象更是一位不受約束的女孩。

金與正2011年12月金正日的遺體告別儀式上曾公開露面後，2012年7月，韓國方面再意外找到金與正的身影，是在一段金正恩與夫人李雪主現身朝鮮遊樂園開幕禮的官方影片上。

韓國《中央日報》記者李永鍾在著作《金氏家族的女人：北韓王室你不知道的秘密》講述，韓國情報部門當時在影片內看到有一名女子在畫面後方，她跳過花壇、穿越廣場，又忽然拍手，韓國官員對此感到很奇怪，疑惑為何朝鮮人員沒有阻止她，調查後才恍然大悟，因為她就是皇妹金與正。

書中講述，朝鮮當時其實並不想讓金與正的畫面曝光，故意剪去她的片段，但問題是金與正在畫面後方到處走動，結果未能把她出現的畫面全部剪掉，變成意外入鏡，並因此惹來韓方關注。

2. 老公是個謎

金與正的家庭依然神秘，外界仍不肯定她的老公是誰，也不知道她的子女。過去曾有傳聞指，她的丈夫是朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海的次子崔成，但一直未能證實。《朝鮮日報》2018年2月報道，韓國國家情報院推測，金與正的老公是她在金日成大學的同學。

脫北者團體「朝鮮戰略情報服務中心」主張，金與正的老公名叫虞仁鶴（音譯），是勞動黨下級官員的子女，畢業於金日成大學。《朝鮮日報》指，金正恩有可能故意選擇沒有政治背景的普通家庭人物作為金與正的老公。

3. 金正恩的形象指導

金與正是金正恩最信賴的人之一，除了兩人是同父同母的兄妹外，且因兩人多年前一起留學瑞士，兄妹關係密切。金與正在勞動黨中擔任官方職位後，經常陪伴金正恩出訪，又在各項活動上打點一切，並擔任金正恩的「形象指導」、負責塑造這位領袖的正面公關形象。

韓國記者李永鍾便曾在著作指，金正恩跟他的父親金正日不同，經常與居民親密接觸及合影，透過夫人李雪主展示溫柔領導人的形象，韓國政府方面認為這種新手法背後跟金與正有關。

延伸閱讀：

傳金正恩通波仔病危 暴肥40公斤奢華餐單曝光 曾一餐配10支紅酒

美國智庫：金正恩專列日前疑駛到東部元山市

文章授權轉載自《香港01》