孟加拉拒收 羅興亞難民成海上人球

羅興亞難民苦難不已，最近又陷入海上危機！孟加拉政府日前拒絕了兩艘載有500逾名羅興亞難民的拖網漁船靠岸，兩艘船目前都位於孟加拉灣，在疫情導致鄰國多關閉邊境的情況下無所依歸，引起人權組織的批評，呼籲孟加拉應該接納這批難民，孟加拉政府則稱已接收夠多難民，認為其他國家也應負責。

不是孟加拉的責任？

根據《半島電視台》的報導，孟加拉外交部長莫門25日受訪時表示，這批羅興亞難民不是孟加拉的責任，「這些難民甚至不在孟加拉的領海內，而且孟加拉灣附近至少有8個鄰國⋯⋯你們應該要先去問緬甸政府，因為這些人是他們的公民，」他補充，孟加拉已經接收超過一百萬名羅興亞人，「我們的慷慨已快耗盡了。」

據了解，這兩艘船上的難民是被馬來西亞因疫情管制拒絕後，便漂泊在孟加拉灣上，聯合國難民署認為，這些人已在海上數週，並缺乏足夠的食物和水。《阿納多盧通訊社》指出，孟加拉15日時營救了一艘也是從馬來西亞折返的羅興亞難民船，該船上有396位難民，被營救前已在海上漂泊2個月。

呼籲他國分擔責任

人權組織人權觀察（Human Rights Watch）的亞洲區負責人亞當斯表示，孟加拉總理哈西娜曾因接納羅興亞難民被稱作「人道之母」，要求孟加拉再對這批難民釋出以往的善意，同時也呼籲馬來西亞、印尼、緬甸、泰國等鄰國政府以財力資助位於孟加拉南部城市科克斯巴扎爾、已經人滿為患的難民營。

人權觀察也表示，「根據國際法的規範，包括馬來西亞、泰國在內的所有國家都有責任回應陷入危難的船舶，在自身的搜索與營救能力內，施行或是協調進行救援行動，且不該拒絕在海上命危的尋求庇護者。」莫門對此則回應表示，希望聯合國及其他西方大國也能一同分擔羅接收興亞難民的責任。

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