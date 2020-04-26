英國防疫禁足 台留學生：網購系統常當機

新冠肺炎疫情延燒，在抗疫初期被冠上「佛系防疫」的英國政府，隨著英國皇室查爾斯王子、英國首相強生確診後，防疫作為也趨於嚴格。當地留學生觀察，原本倫敦街頭沒人戴口罩，口罩甚至會惹來霸凌，現在已有二至三成本地人開始戴，成為倫敦街頭的難得景象。

英國政府先前宣布禁足令後，有不少人開著露營車北上，到地廣人稀蘇格蘭高地「自我隔離」，引起當地行政首長不滿，擔心疫情擴散，最後把「隔離露營」的人潮全部趕回去。

在倫敦大學國王學院攻讀博士的郭唐菱，在倫敦居住已近4年，英國疫情爆發後，不少留學生搶機票飛回台灣，媒體報導把歐洲城市形容得很危險，她在台灣的家人很擔心，不斷要求她減少出門。

「我很多天沒出門了，只去超市買食物才出門。」郭唐菱說，英國政府已要求民眾避免外出，除了採買日用品、運動與就醫，還有不得不出門工作，其餘應待在家中，政府禁止2人以上聚會，關閉商場、咖啡館等，餐廳僅限外送與外帶。

郭唐菱說，3月中旬英國宣布「佛系防疫」後，大家就開始搶購民生物資，早上八點不到，超市外就大排長龍，進出動線分離，門口還有警衛站崗，限制進入人數，排隊的人們自動保持1至2公尺距離。

她觀察，超市內像衛生紙、雞蛋、義大利麵、義大利麵醬、雞胸肉等，都被搶購一空，雖然每天都會補貨，但也得一早就去搶，中午已經買不到雞蛋，如果晚上去，整個超市的生鮮都是空的，連薑或辛香料都沒有。

英國人習慣在網路購買生鮮食物，不過疫情爆發後，網購系統也常當機。郭唐菱說，主要的生鮮購物網流量暴增，已暫停註冊新帳戶，尖峰時段登入得排隊，得趁著半夜人少去下單；原本超市可宅配，但主要配送時間都預約滿了，即使下單也很難預約送貨時間。

隨著查爾斯王子、英國首相確診後，英國人對戴口罩的態度也大幅轉變。郭唐菱說，以前英國人認為病人才要戴口罩，戴口罩會引來他人歧視，像有朋友帶孩子戴口罩搭地鐵，路人會關切「孩子呼吸會不順」，先前有新加坡人戴口罩被打，她之前戴口罩時，也碰上一群學生衝著她喊「Hello, Coronavirus」。

郭唐菱說，現在戴口罩出門，已經沒有人管你，人們不太敢彼此靠近，倫敦街頭戴口罩的人變多，據她觀察，很多人都戴N95等級的口罩，而且都是當地人、不是亞裔或華人在戴，代表疫情緊張程度。

郭唐菱說，英國沒有戴口罩的文化與習慣，防疫宣導也不包含戴口罩，疫情剛開始時，大家都不當一回事，直到政府宣布了連串措施，當地人才開始緊張，戴口罩對台灣人或亞洲人很正常，但在英國像「某種偏方」，等到疫情嚴重時，人們才願意嘗試。

在英國亞伯丁大學攻讀神學院博士班的楊超倫，今年初剛舉家搬遷到英國東北邊這座城市，當地人口不多約20萬人，也可感受到疫情緊張程度。楊超倫說，英國剛開始號稱「佛系防疫」，但他所在的蘇格蘭行政區提前部署，率先宣布停課，隨後全英國才跟進。

楊超倫說，他1月中旬離開台灣抵達亞伯丁，一開始當地人不以為意，隨著病例數增加，連遠離首都圈10小時的亞伯丁也能感受到緊張氣氛，市中心主要街道的人明顯減少，入夜後PUB門口的喧鬧聲降低，超市貨架上的衛生紙、麵食、米飯等都被搶空，不過當地戴口罩的人仍不多。