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沙烏地廢除鞭刑 人團籲釋放政治犯

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
沙國王儲薩勒曼（右）近日雖宣布廢除鞭刑，但是仍引發國內外人權團體質疑是否為真改革。（Photo by 克里姆林宮）
沙國王儲薩勒曼（右）近日雖宣布廢除鞭刑，但是仍引發國內外人權團體質疑是否為真改革。（Photo by 克里姆林宮）

沙烏地廢除鞭刑，持續改革！沙烏地最高法院近日宣布廢除鞭刑，希望能符合國際人權潮流。沙國王儲薩勒曼自2017年掌權後，曾頒布讓女生開車等法令宣示改革，但是該國監獄內仍有大量政治犯被判死刑，也讓國際特赦組織等人權組織對這次改革仍不滿意，呼籲沙國廢除死刑，並釋放政治犯。

取消鞭刑保有尊嚴

根據《阿拉伯新聞網》報導，沙國以前從婚外性行為到謀殺案都可以執行鞭刑，但該國最高法院宣布往後禁止鞭刑，而面對原本有鞭刑的罪名，法官可以用一般刑期或是罰金、社會勞動的方式取代。沙國民眾、司法界受訪時都表示肯定，認為廢除鞭刑可以讓受刑人更有尊嚴。

薩勒曼自2017年接替父王施政後積極推動沙烏地的社會改革，尤其減少對婦女的限制。如2017年9月起，婦女首次被准許在國內開車；2018年2月起，婦女可未經男性親屬許可下創業等措施。不過他在推動改革的同時，也扣押國內許多女權主義者，或不利統治的異議分子與記者。

籲廢除死刑

根據《半島電視台》報導，再加上華郵記者卡舒吉遭謀殺一案至今尚未給出交代，而近來該國的主要異議人士阿哈米律師也被發現死在監獄中，他生前遭沙國當局控訴「污辱領導」、「破壞國家安全」等罪名，但國外人權團體質疑那些都只是莫須有罪名，也讓國際人權組織持續向薩勒曼施壓。

「廢除鞭刑不過只是改革的一小部分而已。」流亡在外的沙國異議分子阿塔米亞受訪時也呼籲沙國政府，如果真的要改革，最好把國內的政治犯通通釋放，而且還要廢除死刑。

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鞭刑 死刑 人權

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