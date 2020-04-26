疫情重創就業！青瓦臺：當前救經濟重點在保護工作職位

韓聯社26日援引青瓦臺高層人士談話報導，南韓當前因應新冠肺炎疫情導致的經濟危機，首要工作是在保護工作職位的基礎上克服危機。

這名人士指出，當前南韓經濟形勢跟1990年代末期的亞洲金融危機時期不同，當時危機源於國內因素。為擺脫經濟蕭條不得不進行大規模重組和裁員，但此次危機主要是疫情引發。盡量減少外部因素帶給經濟的影響，並爭取國民生活盡量不受衝擊是克服危機基本方向。

南韓日前發表穩定就業職位特別對策，為關鍵產業成立40兆韓元（約新台幣9850億元）基金，並表示將創造55萬個就業職缺。