CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

位在華府的北韓研究機構「北緯38」25日發布報告指出，一輛可能專屬於北韓領導人金正恩的列車，21日至23日停靠在元山的「領導站」，該車站過去以來僅供金氏家族使用。報告指出，此列車在元山現蹤，僅能說明金正恩住在北韓東部沿海地區的一處精華地區。

不過曾赴北韓採訪的CNN記者雷普利認為，金正恩通常不會搭火車前往元山，而是喜歡搭飛機或開車前往，快速又方便，甚至會自己開飛機去元山。

雷普利還說，金正恩通常只會在非常正式的行程，才會搭乘專列，因此金正恩或許在元山附近有非常重大的行程。

不過雷普利也指出，金正恩父親、已故北韓領導人金正日，當年就是死在這列專車上，北韓當局也以相當隆重的方式將金正日的遺體送回平壤。雷普利認為，北韓這幾天確實有大事發生。