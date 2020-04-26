快訊

柯文哲趕抵錢櫃火災現場 勒令業者停業徹查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
北韓領導人金正恩傳出手術後命危。美聯社
北韓領導人金正恩傳出手術後命危。美聯社

位在華府的北韓研究機構「北緯38」25日發布報告指出，一輛可能專屬於北韓領導人金正恩的列車，21日至23日停靠在元山的「領導站」，該車站過去以來僅供金氏家族使用。報告指出，此列車在元山現蹤，僅能說明金正恩住在北韓東部沿海地區的一處精華地區。

不過曾赴北韓採訪的CNN記者雷普利認為，金正恩通常不會搭火車前往元山，而是喜歡搭飛機或開車前往，快速又方便，甚至會自己開飛機去元山。

雷普利還說，金正恩通常只會在非常正式的行程，才會搭乘專列，因此金正恩或許在元山附近有非常重大的行程。

不過雷普利也指出，金正恩父親、已故北韓領導人金正日，當年就是死在這列專車上，北韓當局也以相當隆重的方式將金正日的遺體送回平壤。雷普利認為，北韓這幾天確實有大事發生。

北韓 金正恩 CNN

延伸閱讀

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

北韓官媒再發金正恩消息 仍無照片引疑竇

如果金正恩過世李雪主怎辦？ 網曝悲慘下場：恐打入冷宮

「蠟燭」揭金正恩出事？陸前外長李肇星姪女：只說事實

相關新聞

英國防疫禁足 台留學生：網購系統常當機

新冠肺炎疫情延燒，在抗疫初期被冠上「佛系防疫」的英國政府，隨著英國皇室查爾斯王子、英國首相強生確診後，防疫作為也趨於嚴格...

疫情重創就業！青瓦臺：當前救經濟重點在保護工作職位

韓聯社26日援引青瓦臺高層人士談話報導，南韓當前因應新冠肺炎疫情導致的經濟危機，首要工作是在保護工作職位的基礎上克服危機...

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

位在華府的北韓研究機構「北緯38」25日發布報告指出，一輛可能專屬於北韓領導人金正恩的列車，21日至23日停靠在元山的「...

歐盟怕拿不到醫療物資 不敢指責大陸甩鍋

南華早報報導，外交消息人士透露，歐盟原本要在一分報告中，指控中國大陸用「公開和隱蔽的手段，向全球散播虛假資訊」，以推卸新...

伊朗武器禁運期限將屆 美國籲持續制裁

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天以伊朗近日發射軍用衛星一事，呼籲聯合國展延原訂今年10月解除的伊朗武器禁運...

疫情領悟愛要及時！丹麥離婚老夫婦時隔55年再完婚

新冠肺炎疫情考驗全世界夫妻間的感情。丹麥82歲老翁普賴斯勒（Kjeld Preisler）與75歲老婦樂蒂（Lotte ...

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

北韓領導人金正恩近日傳出命危，更被日媒報導已成植物人，備受關注。軍事專家指出，一旦金正恩病故將牽動東亞局勢，不僅北韓恐爆發爭權內戰，美韓更將啟動一系列軍事計畫。

花了近400萬元學開飛機 疫情讓她當機師的夢想碎一地

維多莉亞．布萊恩（Victoria Bryan）原本是一名記者，兩年前放棄穩定工作和優渥薪資，跑去學開飛機，希望能轉換跑...

中國允捐防疫物資縮水 阿根廷向中採購又被坑

中國日前允諾捐贈呼吸器等防疫設備遲未完整送交阿根廷。阿根廷也花大錢向中國採購相關物資，金額遠超過中國允諾的捐贈，但實際拿...

中國軍事挑釁未減 日美共同訓練展現反應能力

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球延燒，日媒報導，中國未因此減弱軍事挑釁，讓日本跟美國備感危機，分別在海空...

法國5月漸次鬆綁管制令 兼顧經濟與防疫兩難

法國總理菲力普（Edouard Philippe）將在28日提出全國性防疫管制措施鬆綁策略

寧染疫不餓死！ 非洲爆發抗議潮

「寧可得病，我們也不願意因為封城餓死！」隨著新冠肺炎疫情加劇，非洲各國都宣布封城。但索馬利亞、奈及利亞等國的民眾因為封城無法工作緣故爆發抗議潮，索馬利亞已有民眾在抗議中喪命。非洲各國因為醫療量能不佳，

熱門新聞

金正恩神隱2周 病危傳聞漫天…專列火車洩行蹤？ 衛星照片曝光

日網友怨台式料理「菜單騙客」 台人見照笑翻：今天阿嬤值班？

美股本周收黑！下周恐禁不起企業放棄財測的打擊

甩開「跛腳鴨」！新冠肺炎疫情危機下 為何全世界都望向梅克爾

星期人物／血統＋信任！金正恩若亡 金與正將掌北韓？

美股超級財報周 蘋果、特斯拉聚光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。