疫情影響 孟晚舟引渡聽證可能改線上開庭

華為財務長孟晚舟的引渡聽證會27日將在加拿大卑詩省最高法院再次開庭，由於疫情的影響，這次庭審可能以在線上方式舉行。

美國之音報導，3月下旬的一次聽證會上，控辯雙方都參加了視訊會議。加拿大移民律師庫蘭說：「只有在緊急情況或有關個人自由的情況下，司法程序才會繼續，這可能既需要社交距離，也需要在線會議。」

雖然網上開庭會妨礙公眾旁聽，但庫蘭表示，應該不會影響媒體報導過程。庫蘭說：「房間裡將會有電視監視器或視頻會議監視器，這將允許受認可的媒體，也就是國際社會，看到孟晚舟案件進展的實時情況。」