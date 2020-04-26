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疫情影響 孟晚舟引渡聽證可能改線上開庭
華為財務長孟晚舟的引渡聽證會27日將在加拿大卑詩省最高法院再次開庭，由於疫情的影響，這次庭審可能以在線上方式舉行。
美國之音報導，3月下旬的一次聽證會上，控辯雙方都參加了視訊會議。加拿大移民律師庫蘭說：「只有在緊急情況或有關個人自由的情況下，司法程序才會繼續，這可能既需要社交距離，也需要在線會議。」
雖然網上開庭會妨礙公眾旁聽，但庫蘭表示，應該不會影響媒體報導過程。庫蘭說：「房間裡將會有電視監視器或視頻會議監視器，這將允許受認可的媒體，也就是國際社會，看到孟晚舟案件進展的實時情況。」
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