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疫情領悟愛要及時！丹麥離婚老夫婦時隔55年再完婚

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
丹麥82歲老翁普賴斯勒（圖右）與75歲老婦樂蒂（圖左）時隔55年再次完婚。取自St. Nicolai Church官網
丹麥82歲老翁普賴斯勒（圖右）與75歲老婦樂蒂（圖左）時隔55年再次完婚。取自St. Nicolai Church官網

新冠肺炎疫情考驗全世界夫妻間的感情。丹麥82歲老翁普賴斯勒（Kjeld Preisler）與75歲老婦樂蒂（Lotte Preisler）時隔55年，於4月3日在空蕩蕩的丹麥教堂再次完婚。

時間回到1965年4月3日，普賴斯勒與樂蒂首次在同一座教堂結婚，但那段婚姻最終以離婚收場。兩人都是藝術家，膝下有四個孩子，曾擁有一家生產和銷售陶瓷的小型陶器公司，生活美滿。

但在遭遇一連串困難後，兩人於1989年離婚，直至今日都還記得那段令人不安的日子。

這一切始於普賴斯勒因癌症住進加護病房，由於他臥病不起，樂蒂必須獨自照顧孩子，而他們的陶器生意也開始走下坡。屋漏偏逢連夜雨，他們的住家遭祝融，珍貴的婚禮相冊、無價的紀念品和回憶都在一夕間化為灰燼。

他們44歲的兒子西蒙（Simon Preisler）表示，「這是又一次的沉重打擊。人們能承受的苦難是有限的。在某個時間點，他們共同承擔的痛苦太大了，因此決定分道揚鑣」。

但事實證明，分開生活比在一起更困難，於是分居兩年後，兩人又漸漸重修舊好。普賴斯勒說，「沒有她（樂蒂）我找不到自己」。樂蒂說她也有同感。

儘管如此，這對夫妻多年來仍面臨重重考驗，包括樂蒂的身體每況愈下。2009年因穿孔性闌尾炎引起的併發症後，樂蒂必須永久靠輪椅行動，普賴斯勒不離不棄陪伴在側。接著最近又遇到新冠肺炎疫情。

西蒙表示，疫情爆發後，普賴斯勒與樂蒂突然想再結一次婚，因為知道病毒可能對他們倆都很致命，無法接受兩人未正式結為連理就離開人世。

普賴斯勒3月底鼓氣勇氣向前妻求婚，他表示，一直希望能在某個時間娶回他的摯愛，而這種病毒使他意識到現在正是時候。

樂蒂答應前夫的求婚後，兩人決定重回55年前第一次結婚的那座教堂：聖尼古拉教堂（St. Nicolai Church）完成儀式。與當初數百人參加的規模不同，這次只有樂蒂的妹妹和妹夫參加。

樂蒂說，「我一直哭。在如此艱難的時期，我還能紀念這個日子，我很感動」。

教堂 新冠肺炎 疫情

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