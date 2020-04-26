美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

北韓領導人金正恩近日傳出命危，更被日媒報導已成植物人，備受關注。軍事專家指出，一旦金正恩病故將牽動東亞局勢，不僅北韓恐爆發爭權內戰，美韓更將啟動一系列軍事計畫。

韓媒「日曜首爾」報導，南韓國會議員申元植認為，如果金正恩病逝，接班人恐撐不到一年就會出現紛亂，直言「甚至可以期待（南北韓）統一」。

另據「軍事時報」報導，美國陸軍退役上校麥克斯威爾（David Maxwell）指出，若金正恩無明確繼任者，北韓人民軍各個部隊將展開競爭，甚至升級成內戰。他說，北韓是擁核國家，若爆發流血衝突，南韓、美國將被迫採取軍事行動，「確保大規模殺傷性武器計畫、核武及化學、生物武器的庫存、安全性及確保所有人安全」。

事實上，美韓聯合部隊在1973年就提出5027（OPLAN 5027）北韓基本作戰計畫。50代表美軍太平洋司令部，2代表朝鮮半島，7則是作戰計畫序號，計畫幾乎每年更新，內容詳細，發展至今已制定一系列計畫。

最基本的5027計畫主要想定北韓主動開戰，美軍協助保衛首爾並反攻，其他分支計畫包括直取平壤、與日簽署協定使用日軍基地，甚至推翻北韓政府；最新計畫是美軍在朝鮮半島建立國家級飛彈防禦系統。

而5015、5026都是針對北韓指揮中樞、核設施等關鍵目標實施外科手術打擊的想定；5028則是想定美國同時在朝鮮半島、中東開戰的情況；5029則是應對北韓面臨政權交替、軍事政變等政權垮台後的想定；5030則包含了心理、網路戰，及破壞北韓財政體系等非傳統作戰，促使北韓軍隊對領導人發動軍事政變。

「502X」系列計畫也假定中國出手協助北韓，其評估美韓聯軍加上駐日美軍後方援助，能在兩周內攻占平壤。