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花了近400萬元學開飛機 疫情讓她當機師的夢想碎一地

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
維多莉亞．布萊恩當機師的夢想碎一地。取自臉書@Victoria Bryan
維多莉亞．布萊恩當機師的夢想碎一地。取自臉書@Victoria Bryan

維多莉亞．布萊恩（Victoria Bryan）原本是一名記者，兩年前放棄穩定工作和優渥薪資，跑去學開飛機，希望能轉換跑道當機師，不幸新冠肺炎疫情來臨，空中交通幾近斷線，她的夢想碎了一地。

2017年，航空業一片欣欣向榮--民眾踴躍搭機出遊、許多航線幾乎班班客滿、飛機製造商的生產速度趕不上市場需求--布萊恩在採訪過程裡，見識到這個行業的豐富趣味和同事之間的麻吉情誼，立志加入機師行列。

這是一項重大投資，歐洲大型飛行學校提供的全職課程，整套要價10萬英鎊（約台幣372萬元）。

2018年9月，布萊恩通過多項考試和面談後，開始以航線運輸飛行員執照為目標受訓。她可以選擇在家鄉英國或遙遠的紐西蘭受訓，後來決定到地球另一端體驗生活。

課程從理論開始，包括飛行、氣候，航空、飛航計畫和無線電通訊等，共計要通過14個科目的考試，相當於6個月內完成三年課程，步調高度緊湊。

但布萊恩很快發現，全球的飛行員短缺也意味訓練新人的飛行教練短缺。航空公司挖角她學校的教練，導致她的課程受影響而延宕，不可能在18個月內取得機師證照。

去年8月，布萊恩首次獨自駕駛單引擎的DA20螺旋槳飛機。起飛、在機場上空繞一圈、降落，讓她感受到滿心的歡喜。

今年3月，她通過結束基本飛行訓練考核，人還樂得暈陶陶的，世界卻已風雲變色，她不能再寄望今年底結訓後有一帆風順的職涯，甚至必須考慮是否該放棄夢想。

在疫情快速擴大、各國關閉邊界之後，飛行對乘客、機組人員和學習飛行的人，都成了前塵往事。

儘管航空業有多次遭逢變故後復甦的前例--包括911、2003年SARS、2008年金融海嘯--但這次似乎不一樣。

全球目前有數萬名機師沒得飛。國際航空運輸協會（IATA）估計，與航空業直接或間接相關的2500萬個工作岌岌可危。機師短缺剎那間變成過剩。許多剛結訓就失業的新機師身上還有高額訓練貸款待清償，他們擔心自己要破產。

至於布萊恩，由於航空公司不再搶人，飛行學校的合格教練如今變多了，她可望下月展開進階訓練，駕駛雙引擎飛機並取得商用飛行執照。

布萊恩心知肚明，航空業可能要花上很長的時間才能復甦，她將無法如願在明年6月找到機師工作，恐怕必須重操舊業找份工作糊口，但她也確信，遲早會看到大家再飛上天。

機師 疫情

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