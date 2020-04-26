寧染疫不餓死！ 非洲爆發抗議潮

「寧可得病，我們也不願意因為封城餓死！」隨著新冠肺炎疫情加劇，非洲各國都宣布封城。但索馬利亞、奈及利亞等國的民眾因為封城無法工作緣故爆發抗議潮，索馬利亞已有民眾在抗議中喪命。非洲各國因為醫療量能不佳，多透過封城控制疫情，但是各國民眾生計、自由受到影響下，反而無視禁令抗議。

索國民眾抗議封城

根據《半島電視台》報導，索馬利亞目前新冠肺炎確診390例、18人死亡，雖然疫情不嚴重，但該國的健保系統是世界上最差的前幾名，醫療基礎建設落後，因此索國政府近日宣布宵禁，並派遣警察上街維持秩序。

「警察退出，取消宵禁！」最近索國有警察執法過當，甚至擊斃1名違反宵禁的民眾，讓當地民眾不滿執法過當，加上因為宵禁無法工作而上街抗議，與警方爆發衝突。事後索國警方雖然將肇事警察拘留，並開除當地警局局長以平眾怨，但警方官員胡森仍稱抗疫期間，宵禁有其必要性。

奈國政府限制自由

《非洲新聞網》提到，非洲國家如奈及利亞，伊斯蘭教的齋戒月開始後，許多傳統小吃店因為宵禁的關係生意較往常一落千丈，該國民眾也因為宵禁限制信徒禮拜自由而上街抗議，雖然該國也規定防疫期間要戴上口罩，但因為多數人民買不起口罩，所以執行率也很低。

根據《北非期刊》報導，陷入內戰與疫情夾擊的利比亞也宣布禁足抗疫，但是在戰亂最劇的首都的黎波底，當地缺乏水、電下，民眾禁足買不到東西、基本生活無法滿足下，染病風險也非常高。

不過《石英》也報導，全球的抗議數隨著WHO宣布大流行後急速下墜，而且各國政府抗疫期間使用追蹤定位的科技，在疫情趨緩後還是會用，這反而對人民隱私造成侵害，會讓人民更不敢上街抗議。

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