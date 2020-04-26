聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳洲3月零售銷售創最大漲幅 搶購潮消退後恐再回落
受新冠肺炎疫情影響，民眾搶購食品和必需品，澳洲3月零售銷售經季節因素調整後激增8.2%，創下有紀錄以來單月最大漲幅。但由於囤積潮消退，加上包括梅爾百貨（Myer）等主要零售商延長歇業時間，零售銷售額預期會再下滑。
澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲統計局22日發布的數據顯示，這是自開始追蹤零售貿易來的最大漲幅，打破2000年6月實施商品和服務稅之前、家庭提前支出導致零售銷售增長8.1%的紀錄。
食品零售推動上個月的零售銷售增長，超市、販酒商店和其他特別食品零售商的銷售強勁，因而出現「前所未有的需求」。澳洲統計局表示，零售銷售與在家上班有關物品的銷售業績佳，硬體領域的銷售量也在逆勢中上揚。
超市和雜貨店月營業額增長22.4%，在3月中旬達到高點。廁紙、大米、義大利食和麵粉的銷售較上個月翻了一倍，罐頭食品、藥品和清潔用品的月營業額增長50%以上。
而咖啡店、餐館和外賣食品服務，以及服裝、鞋類和個人飾品等零售業出現穩步下降。統計局表示，這些行業受到社交距離規定影響。
然而，隨著消費者囤積的商品已超過自己所需，零售銷售額預計將會下降，主要銀行的交易數據顯示消費者支出有所減少。
澳洲國民銀行的經濟學家歐陽（Kaixin Owyong）表示，「3月份的結果可能很快就會消失。早期跡象顯示，由於一些購買限制，超市恐慌搶購的情況正在減緩」。
花旗集團的澳洲經濟分析師威廉姆森（Josh Williamson）預計4月零售數據將「嚴重回落」，並預測月度零售貿易數據將出現有紀錄以來最大跌幅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言