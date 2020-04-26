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澳洲3月零售銷售創最大漲幅 搶購潮消退後恐再回落

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲民眾在雪梨超市排隊買衛生紙。歐新社
澳洲民眾在雪梨超市排隊買衛生紙。歐新社

受新冠肺炎疫情影響，民眾搶購食品和必需品，澳洲3月零售銷售經季節因素調整後激增8.2%，創下有紀錄以來單月最大漲幅。但由於囤積潮消退，加上包括梅爾百貨（Myer）等主要零售商延長歇業時間，零售銷售額預期會再下滑。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲統計局22日發布的數據顯示，這是自開始追蹤零售貿易來的最大漲幅，打破2000年6月實施商品和服務稅之前、家庭提前支出導致零售銷售增長8.1%的紀錄。

食品零售推動上個月的零售銷售增長，超市、販酒商店和其他特別食品零售商的銷售強勁，因而出現「前所未有的需求」。澳洲統計局表示，零售銷售與在家上班有關物品的銷售業績佳，硬體領域的銷售量也在逆勢中上揚。

超市和雜貨店月營業額增長22.4%，在3月中旬達到高點。廁紙、大米、義大利食和麵粉的銷售較上個月翻了一倍，罐頭食品、藥品和清潔用品的月營業額增長50%以上。

而咖啡店、餐館和外賣食品服務，以及服裝、鞋類和個人飾品等零售業出現穩步下降。統計局表示，這些行業受到社交距離規定影響。

然而，隨著消費者囤積的商品已超過自己所需，零售銷售額預計將會下降，主要銀行的交易數據顯示消費者支出有所減少。

澳洲國民銀行的經濟學家歐陽（Kaixin Owyong）表示，「3月份的結果可能很快就會消失。早期跡象顯示，由於一些購買限制，超市恐慌搶購的情況正在減緩」。

花旗集團的澳洲經濟分析師威廉姆森（Josh Williamson）預計4月零售數據將「嚴重回落」，並預測月度零售貿易數據將出現有紀錄以來最大跌幅。

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