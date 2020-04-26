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金正恩神隱2周 病危傳聞漫天…專列火車洩行蹤？ 衛星照片曝光

世界日報 / 編譯中心╱綜合26日電
美國智庫網站「北緯38度」表示，根據衛星拍攝的影像顯示，一列疑是北韓領袖金正恩的專列火車，21日停泊在北韓東部的元山市。（路透）
美國智庫網站「北緯38度」表示，根據衛星拍攝的影像顯示，一列疑是北韓領袖金正恩的專列火車，21日停泊在北韓東部的元山市。（路透）

現年36歲的北韓領導人金正恩超過兩星期沒有公開露面，但朝中社持續發布有關金正恩的日常公務，當地時間26日最新的報導指出金正恩對參加三池淵建設的人員、感謝他們的辛勞付出。北韓官媒主要版面25日聚焦建軍88周年，但領導人金正恩仍未出現在公眾視野，讓「病危」傳言越演越烈。

而專門研究北朝鮮的美國智庫網站「北緯38度」公布最新衛星照指出，疑似金正恩專用列車，近日出現在東部度假勝地──元山市的專用車站。「北緯38度」指出，衛星照顯示，據信是金正恩的專列自21日起停在金正恩家族專用的車站，列車至少停留到23日，不過照片不能證實金正恩是否就在元山或在車上。

官媒報導內閣總理考察工程

平壤宣傳機構高調宣揚25日是朝鮮人民革命軍（KPRA）建軍88週年的日子，但仍無金正恩公開活動的消息。北韓官媒「中央通信社」（朝中社）詳細介紹朝鮮人民革命軍的歷史，回溯到當初由金日成組建的抗日人民武裝游擊隊。已故的金日成是金正恩的祖父，當年朝鮮半島是在日本嚴酷的殖民統治之下。北韓執政黨喉舌「勞動新聞」在一篇社論中強調金正恩呼籲擴充軍力，力促進一步強化全軍對他領導的擁戴。

不過朝中社24日反而報導，內閣總理金才龍赴西南部黃海南道的康翎湖水淡化工程和金浦礦山實地考察，欲穩定人心。

中國前外長姪女微博貼「2根蠟燭」暗示出事

除了日本「現代週刊」驚爆金正恩疑似已成植物人，路透披露中國派遣醫學專家在內的代表團前往北韓為金正恩「提供建議」，中國外交部前部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓24日在個人微博上貼出了「兩根蠟燭」，引起網友熱烈討論，認為是在暗示金正恩已經出事。貼文才發出沒多久，便遭到刪除。秦楓則回應網友的留言，意有所指說，「有些人願意等著官宣真請自便，我只說事實，當年金日成去世晚了34小時，金正日晚了51小時，看看這次晚多少個小時官宣？」

中朝邊境火車停駛3周

而在有關金正恩健康狀況的消息不斷之際，中國鐵路瀋陽局集團24日宣布，停駛北方城市到丹東、琿春的火車，為期三周；此舉被中國網民視為中朝邊境的異動。網民猜測，有關情況亦有可能是反映將有北韓重要人物訪華，懷疑金正恩乘專列到北京求醫；亦有人估計是與新冠病毒疫情有關。金正恩的父親金正日二○○八年心臟病發，南韓媒體當時報導，有中國醫生參與法國的醫療團隊協助。

南韓情報圈：金正恩還活著 近期應會露面

南韓一名消息人士24日告訴路透，他們的情報顯示金正恩還活著，可能在近期露面。這名消息人士表示，他對金正恩的現狀或中國的參與沒有任何評論。一名熟悉美國情報的官員表示，金正恩有健康問題過去即為人所知，但他們沒理由認為他病重，或最終無法公開露面。

北韓朝中社4月12日刻意刊出領導人金正恩視察空軍機場的照片，間接澄清外界對於金正恩健康情況的各種傳聞，但照片並未註明日期。（路透）
北韓朝中社4月12日刻意刊出領導人金正恩視察空軍機場的照片，間接澄清外界對於金正恩健康情況的各種傳聞，但照片並未註明日期。（路透）
南韓士兵23日在分隔兩韓的非軍事區（DMZ）巡邏。 （Getty Images）
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金正恩 北韓

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