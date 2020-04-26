星期人物／血統＋信任！金正恩若亡 金與正將掌北韓？

北韓領導人金正恩二○一八年四月廿七日在板門店和平之家簽署共同宣言時，胞妹金與正在旁邊服侍。 （美聯社）

美國有線電視新聞網ＣＮＮ引述美官員的話稱北韓領導人金正恩動心血管手術病危，消息未獲證實，日媒更傳出他已變成植物人。金正恩有菸癮且過重是事實，倘若健康狀況真的出問題，北韓大權會落在誰手上？專家將目光放在金正恩胞妹金與正身上。

完美歷練 金正恩刻意栽培

這位在金正恩與美國總統川普或南韓總統文在寅峰會時遞鋼筆給哥哥簽字、空檔時替哥哥捧菸灰缸的女子，竟能發布聲明稱許美國總統川普對北韓的友好發言，不難看出她已是一人之下、萬人之上。金與正在政界竄起，於國際場合頻頻露面，學者認為她擁有金正恩無條件的信任且大權在握。

從二○一八年代表金正恩出席南韓平昌冬季奧運開始，金與正之後獲得的不僅是北韓勞動黨內的重要頭銜，據信她還是精心打造金正恩對外形象的幕後智囊。

朝鮮半島問題專家、政大外交系教授劉德海指出，從勞動黨宣傳煽動部到組織指導部的第一副部長，金與正具備意識形態以及黨人事的歷練，看得出金正恩的刻意栽培。金正恩派金與正出席平昌冬奧，也是為了鋪陳與文在寅的峰會。

全球正忙於應付新冠肺炎，北韓仍堅稱境內零病例之際，金與正持續崛起。

上個月，南韓抗議北韓進行實彈演習，金與正首度以自己的名義發布公開聲明，譴責南韓像隻「受驚而狂吠的狗」；同樣在三月，她公開稱許川普致函金正恩表達希望維持良好雙邊關係、並願提供防疫協助的舉動。

對內傳聲 對外可維持形象

南韓延世大學北韓問題專家奉英植表示，金與正以自己的名義發表政治聲明，凸顯她在北韓政權的中心地位，「這透露出金正恩允許她以個人口吻撰寫並發表針對南韓的尖銳聲明。他明顯準備好了要讓妹妹成為第二把手」。

國際上，金與正在金正恩與川普、文在寅的峰會外交都享有高能見度。在北韓國內，她扮演宣傳總司令的角色，擦亮金正恩身為金氏王朝第三代領袖的聲譽。

澳洲雪梨國際管理學院的北韓專家佩卓夫說：「金與正可以直達天聽，對金正恩也很有影響力；她不涉入金正恩整肅異己或走軍事偏鋒的政策，但瞭若指掌。金正恩跟外國人或者南韓方面打交道的時候，她是可信賴的政治人物，協助哥哥維持正面形象。」

同遭外放 兄妹命運共同體

據信比金正恩小四歲的金與正在二○一○年出席黨部會議之前，幾乎不曾公開亮相。翌年，她已經是父親金正日出巡的固定班底，且在金正日葬禮現身，站在金正恩身後。

但她通往北韓權力核心的道路，可說是從一九九○年代後期就展開了。根據「北韓領袖觀察」組織，金與正當時在瑞士伯恩讀小學，同時金正恩也在那裡求學，兩人住在私宅中，有專人伺候和隨扈保護。

奉英植表示：「他們等於是一起被外放，一定有很強烈的命運共同體感受，因此金與正得到金正恩無條件的信任。」

但佩卓夫認為，萬一金正恩有何不測，金與正也無法成為領導人：「金與正懂得讓金正恩的政策順利施行，並加強他的軟實力……但她無法成為主要決策者。北韓是個論資排輩和重男輕女的儒教國家，她是金正恩最信任的夥伴，僅此而已。」

歷史證明 女性未必難接班

政大教授劉德海則有不同看法，他認為金與正顯然就是金正恩擔心自己身體不行時的備案。女性在韓民族的社會地位不高，但南韓都出過朴槿惠總統，歷史上的新羅更出過三位女王。北韓接班最重要的因素終究是「白頭山血統」，這讓金與正無論是接班或者當金正恩兒子的攝政，都順理成章。