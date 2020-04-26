聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期人物／血統＋信任！金正恩若亡 金與正將掌北韓？

聯合報 / 編譯張佑生／綜合報導
學者認為，金正恩若健康狀況真的出問題，北韓大權會落入金與正（圖）身上。 （美聯社）
學者認為，金正恩若健康狀況真的出問題，北韓大權會落入金與正（圖）身上。 （美聯社）

北韓領導人金正恩二○一八年四月廿七日在板門店和平之家簽署共同宣言時，胞妹金與正在旁邊服侍。 （美聯社）
北韓領導人金正恩二○一八年四月廿七日在板門店和平之家簽署共同宣言時，胞妹金與正在旁邊服侍。 （美聯社）

美國有線電視新聞網ＣＮＮ引述美官員的話稱北韓領導人金正恩動心血管手術病危，消息未獲證實，日媒更傳出他已變成植物人。金正恩有菸癮且過重是事實，倘若健康狀況真的出問題，北韓大權會落在誰手上？專家將目光放在金正恩胞妹金與正身上。

完美歷練 金正恩刻意栽培

這位在金正恩與美國總統川普或南韓總統文在寅峰會時遞鋼筆給哥哥簽字、空檔時替哥哥捧菸灰缸的女子，竟能發布聲明稱許美國總統川普對北韓的友好發言，不難看出她已是一人之下、萬人之上。金與正在政界竄起，於國際場合頻頻露面，學者認為她擁有金正恩無條件的信任且大權在握。

從二○一八年代表金正恩出席南韓平昌冬季奧運開始，金與正之後獲得的不僅是北韓勞動黨內的重要頭銜，據信她還是精心打造金正恩對外形象的幕後智囊。

朝鮮半島問題專家、政大外交系教授劉德海指出，從勞動黨宣傳煽動部到組織指導部的第一副部長，金與正具備意識形態以及黨人事的歷練，看得出金正恩的刻意栽培。金正恩派金與正出席平昌冬奧，也是為了鋪陳與文在寅的峰會。

全球正忙於應付新冠肺炎，北韓仍堅稱境內零病例之際，金與正持續崛起。

上個月，南韓抗議北韓進行實彈演習，金與正首度以自己的名義發布公開聲明，譴責南韓像隻「受驚而狂吠的狗」；同樣在三月，她公開稱許川普致函金正恩表達希望維持良好雙邊關係、並願提供防疫協助的舉動。

對內傳聲 對外可維持形象

南韓延世大學北韓問題專家奉英植表示，金與正以自己的名義發表政治聲明，凸顯她在北韓政權的中心地位，「這透露出金正恩允許她以個人口吻撰寫並發表針對南韓的尖銳聲明。他明顯準備好了要讓妹妹成為第二把手」。

國際上，金與正在金正恩與川普、文在寅的峰會外交都享有高能見度。在北韓國內，她扮演宣傳總司令的角色，擦亮金正恩身為金氏王朝第三代領袖的聲譽。

澳洲雪梨國際管理學院的北韓專家佩卓夫說：「金與正可以直達天聽，對金正恩也很有影響力；她不涉入金正恩整肅異己或走軍事偏鋒的政策，但瞭若指掌。金正恩跟外國人或者南韓方面打交道的時候，她是可信賴的政治人物，協助哥哥維持正面形象。」

同遭外放 兄妹命運共同體

據信比金正恩小四歲的金與正在二○一○年出席黨部會議之前，幾乎不曾公開亮相。翌年，她已經是父親金正日出巡的固定班底，且在金正日葬禮現身，站在金正恩身後。

但她通往北韓權力核心的道路，可說是從一九九○年代後期就展開了。根據「北韓領袖觀察」組織，金與正當時在瑞士伯恩讀小學，同時金正恩也在那裡求學，兩人住在私宅中，有專人伺候和隨扈保護。

奉英植表示：「他們等於是一起被外放，一定有很強烈的命運共同體感受，因此金與正得到金正恩無條件的信任。」

但佩卓夫認為，萬一金正恩有何不測，金與正也無法成為領導人：「金與正懂得讓金正恩的政策順利施行，並加強他的軟實力……但她無法成為主要決策者。北韓是個論資排輩和重男輕女的儒教國家，她是金正恩最信任的夥伴，僅此而已。」

歷史證明 女性未必難接班

政大教授劉德海則有不同看法，他認為金與正顯然就是金正恩擔心自己身體不行時的備案。女性在韓民族的社會地位不高，但南韓都出過朴槿惠總統，歷史上的新羅更出過三位女王。北韓接班最重要的因素終究是「白頭山血統」，這讓金與正無論是接班或者當金正恩兒子的攝政，都順理成章。

金正恩 金與正 北韓

延伸閱讀

北韓官媒大肆報導建軍88週年 金正恩仍神隱

日媒驚爆：金正恩變植物人

路透：大陸派遣醫療團至北韓 診視金正恩

日本《週刊現代》爆料：金正恩心導管手術後變植物人

相關新聞

手術失敗？日媒傳金正恩變植物人

路透獨家報導，根據三名熟知內情人士，中國大陸廿三日派遣一個醫療團隊赴北韓，為北韓領導人金正恩的健康提供建議。

星期人物／血統＋信任！金正恩若亡 金與正將掌北韓？

美國有線電視新聞網ＣＮＮ引述美官員的話稱北韓領導人金正恩動心血管手術病危，消息未獲證實，日媒更傳出他已變成植物人。金正恩有菸癮且過重是事實，倘若健康狀況真的出問題，北韓大權會落在誰手上？專家將目光放在金正恩胞妹金與正身上。

甩開「跛腳鴨」！新冠肺炎疫情危機下 為何全世界都望向梅克爾

「跛腳鴨」這個詞，常常被用於形容一個政治人物沒有意願或者沒有能力完全行使職權的狀態。在政治生涯即將告一段落的時候，這些政治人物往往被視為權力薄弱...

防中國竊密 傳歐盟建議各大學設反間諜人員

網路媒體「歐盟觀察家」報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）建議，歐盟境內各大學應該任命民間識...

喜馬拉雅山1月雪崩埋多人 尼泊爾警方尋獲1遺體

喜馬拉雅山1月中旬發生雪崩，造成多人失蹤，尼泊爾警方今天表示，搜救隊在融雪後前往尋找4名遇難的韓國人時，發現一具尼泊爾嚮...

馬來西亞防疫新冠肺炎 國會只開會一天

馬來西亞今天新增51起新冠肺炎確診病例，累計達5742例，死亡病例增加2起至98例。基於疫情仍未平復，馬來西亞決定國會只...

北韓官媒大肆報導建軍88週年 金正恩仍神隱

北韓官媒主要版面今天聚焦建軍88週年，但領導人金正恩仍未出現在公眾視野。金正恩持續神隱，使得他接受心血管手術後病危的傳聞...

北京速遣301醫院心血管權威 金正恩真的命危了？

過去幾日間，盛傳北韓最高領導人金正恩手術後命危，但隨即有自南韓和中國的否認說法。金正恩身體是否有事，要看三個城市的動靜，一是平壤，二是首爾，三是北京。平壤的平靜，有情可原，北京的風聲，可能證實金正恩已在病危狀態。

防疫產品顧健康! 澳洲這種罐頭產量增加一倍

澳洲廣播公司報導，英式焗豆（baked beans）罐頭在新冠肺炎疫情中獲得居家避疫的澳洲人喜愛。

疫情不實消息研究 傳歐盟軟化批中用語

歐盟原本這週要發布一份2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間，部分國家如何進行不實描述的報告，但紐約時報根據...

加拿大槍擊細節曝光 凶嫌疑因女友逃跑怒開殺戒

加拿大警方今天表示，國內近代史上最嚴重的大規模槍擊事件疑似始於凶嫌對女友施暴，由於女方逃跑，凶嫌可能因此受到刺激，於是開...

日媒驚爆：金正恩變植物人

路透獨家報導，根據三名熟知內情人士，中國大陸周四（23日）派遣一個醫療團隊赴北韓，為北韓領導人金正恩的健康提供建議。

熱門新聞

日本《週刊現代》爆料：金正恩心導管手術後變植物人

日網友怨台式料理「菜單騙客」 台人見照笑翻：今天阿嬤值班？

路透：大陸派醫療團隊赴北韓 為金正恩的健康提供建議

購自中國100萬口罩 加拿大：不合格無法供給醫護

美股本周收黑！下周恐禁不起企業放棄財測的打擊

甩開「跛腳鴨」！新冠肺炎疫情危機下 為何全世界都望向梅克爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。