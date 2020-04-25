甩開「跛腳鴨」！新冠肺炎疫情危機下 為何全世界都望向梅克爾

「跛腳鴨」這個詞，常常被用於形容一個政治人物沒有意願或者沒有能力完全行使職權的狀態。在政治生涯即將告一段落的時候，這些政治人物往往被視為權力薄弱，或者其指令難以得到貫徹執行。

在過去幾年中，政治觀察家已經多次把德國總理梅克爾歸入「跛腳鴨」這個範疇：她領導的基民盟在2017年大選中成績慘淡之後，她2018年卸下黨主席的職務時，以及在她昔日的競爭對手梅爾茨（Friedrich Merz）兩次試圖取得政治領導權的時候（2018年和2020年）--很多政治評論員都認為，梅克爾政治生涯餘下的日子已經屈指可數了。連黨團內部的「梅克爾派」成員在兩年前也私底下預測，她至多撐到2019年中期就會辭職。然而事實並非如此，她堅持執政。就像一輛大眾甲殼蟲老爺車：結實耐用、朴實無華，略有些不合時宜。

來自世界各國的讚許

恰恰在這個時候，梅克爾的聲望反而如日中天，達到了多年來從未有過的高度，除了德國國內之外，在國際上尤為明顯。「以色列的媒體將她視為全世界最強有力的領導人物之一」，以色列媒體人施泰因（Amichai Stein）對德國之聲表示。在以色列民眾眼中，梅克爾是一個「善於分析當前形勢，能夠向民眾把一切解釋清楚的」領袖人物。

這位以色列記者的評價並非獨樹一幟，在紐西蘭、非洲、拉美，都不乏類似的聲音。阿根廷發行量最大的報紙《號角報》（Clarin）日前發表了一篇評論，文中將梅克爾描述為「一個65歲的物理學博士、路德派牧師的女兒、拉丁文教師」，一位在前東德長大的女性，一個位居權力頂峰15年之後行為舉止仍然「與普通人無異」的領導人。在新冠疫情危機中，梅克爾是為數不多的幾個不是忙於自救，而是「發揮領導力」的政治人物之一。評論寫道：「她用一種科學式的嚴謹去進行溝通，她傳遞出一種冷靜的力量，可讓歇斯底裡式的慌亂不攻自破。」

包括英美媒體也關注到這一點，指出在危機情況下，梅克爾這種領導風格在全世界各國當中屬於稀缺品，尤其是與美國和英國領導人形成對比。《大西洋月刊》（The Atlantic）、《福布斯》（Forbes）雜誌和《紐約時報》（The New York Times）最近出版的文章裡，都能找到類似的讚揚，而且是和針對川普的批評結合在一起。英媒中也不乏這樣的聲音，而且據倫敦記者稱，在幾乎每場英國政府新聞發布會上，都會有記者問，為什麼不能學一學德國？

然而正當國際輿論還沉浸在對梅克爾的讚揚聲中時，德國人早已開始思考梅克爾之後的時代了。今年復活節前，梅克爾迎來了自己20年前接任基民盟黨主席的紀念日，但是幾乎無人提及此事。在疫情背景下，德廣聯最新一次「德國趨勢」問卷調查中，梅克爾在民眾中的滿意程度達到了2017年以來的最高水平。

為什麼梅克爾能在國際上贏得這麼多尊重？德國聯邦議員尼克（Andreas Nick）對德國之聲指出，其它國家政治界對梅克爾的決策和領導風格的觀察，往往比身在其中的德國人看得更加透徹。「梅克爾的領導風格既務實，又目標明確，同時保持客觀的分析態度和審慎的考量，冷靜清醒且不屈不撓。」

這樣的評價出自本黨派同仁之口，一點也不令人意外。但是其它政治陣營中，也能聽到對梅克爾的讚許聲音。比如圖林根州的州長拉梅洛（Bodo Ramelow）來自左翼黨，最近一段時間他參加了不少聯邦政府召集各州舉行的防疫工作視訊會議。他在接受德國之聲採訪也表示，梅克爾總理行事「有一種令人舒適的冷靜，目標明確，這一點從她主持的視訊和電話會議井井有條就可見一斑」。這會使人在原本非常復雜的會談中感到一絲淡定。

在目前的防疫工作中，梅克爾也毫不諱言地批評一些聯邦州「解封」步伐有些過快。拉梅洛表示，這些批評他也會認真傾聽，「因為在這種時候的確需要大家協調行動」。在全世界都面臨疫情威脅的情況下，他認為「有這樣一個冷靜的女性自然科學家作為政府最高領導人，要比那些自命不凡的、為了迎合民眾卻忽略真實危險的男人強多了」。

不戴口罩的梅克爾

在新冠疫情蔓延的這幾個星期裡，至少在公開露面的時候，梅克爾從未佩戴口罩。她就是她，也許她從來沒有像現在這樣充分展現出自己科學家的一面，這種理性的分析視角要是在平時可能會讓德國人覺得厭煩和無聊。

要不是因為新冠疫情，這個星期六原本就是基民盟選舉新主席的日子，梅克爾的繼任人克朗普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）就該選出自己的繼任人了。

而那些早就開始掰著手指頭數梅克爾政壇生涯最後還有幾天的政治評論員，又失算了。基民盟恐怕要等到12月份才重新選出新主席，而梅克爾在7月1日還將迎來下一個職責：德國將擔任歐盟輪值主席，為期六個月。

早在一年前，就有不少聯盟黨內人士猜測，梅克爾也許會在擔任輪值主席之前就交出領導職務，或者說是被趕下台。而現在呢，估計沒有誰反對她在德國擔任歐盟輪值主席期間，繼續領導政府。

究竟誰能接班？

即使全世界都對梅克爾的領導力贊不絕口，很多人仍然會展望她離任之後的時代。以色列記者施泰因也表示，國際上對梅克爾的關注除了她本人之外，還有一個背景，那就是「大家都不知道，誰會是接替她的那個人」。

這個問題，恐怕在一段時間內都無人能夠解答。

【 本文章由德國之聲授權提供】