防疫產品顧健康! 澳洲這種罐頭產量增加一倍

澳洲廣播公司報導，英式焗豆（baked beans）罐頭在新冠肺炎疫情中獲得居家避疫的澳洲人喜愛。

位於維多利亞省謝珀頓市的澳洲最大蔬果罐頭製造廠的焗豆罐頭產量比平常多出一倍，現在每天生產50萬個焗豆罐頭。

焗豆看似普通，但紐卡索大學（University of Newcastle）營養學教授柯林斯（Clare Collins）表示，「我認為大部分的人不了解焗豆富含的營養成分」。

根據澳洲健康與福利研究院，只有7%澳洲成人和5%兒童每天攝取足夠的蔬菜量，多數澳洲人必須攝取更多蔬菜，而豆類是一個很好的選擇。

報導指出，豆類除了價格不貴，還富含蛋白質。豆類也含有豐富的鐵及其他必要礦物質，包括葉酸、錳、維生素B1。

豆類中的可溶性纖維成分比例高，可溶性纖維能夠吸取水分並減緩營養素的消化速度。豆類也是低升糖指數食物。這表示，食用豆類會讓飽足感持續更長一段時間，可能降低吃零食或其他不健康食物慾望。這也是為什麼豆類被證實對於預防和控制糖尿病有益處。

而英式焗豆中有番茄成分並不是巧合。柯林斯表示，焗豆中的番茄成分有加分作用，他說，「豆類是獲得鐵很好的來源，番茄中的維他命C可以幫助身體吸收更多鐵質」。