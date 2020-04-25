聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本黃金周首日新幹線空蕩蕩 有一班自由座搭乘0%
東京都政府要求居民從25起至下月6日黃金周結束前應節制外出，JR新幹線對號座售票率低，自由座乘車率更低於一成，甚至有班次在起站東京車站時，自由席沒有人坐。
日本NHK報導，東海道新幹線在日本時間上午10時的自由座乘車無論南向或北向都在10%以下，東北、山形、上越、北陸各新幹線自由座乘車率更不到8%。其中上午8時56分從東京站發車、前往山形的「翼129號」自由座車廂一個人都沒有，乘車率是0%。
JR表示，從4月25日到5月6日的12連休期間，新幹線對號座預約狀況不佳，都還有空位。東海道新幹線之前宣布4月1日到15日的載客率比去年同期減少85%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言