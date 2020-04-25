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日本黃金周首日新幹線空蕩蕩 有一班自由座搭乘0%

聯合報 / 記者雷光涵／即時報導
東京車站的新幹線月台空蕩蕩。歐新社
東京車站的新幹線月台空蕩蕩。歐新社

東京都政府要求居民從25起至下月6日黃金周結束前應節制外出，JR新幹線對號座售票率低，自由座乘車率更低於一成，甚至有班次在起站東京車站時，自由席沒有人坐。

日本NHK報導，東海道新幹線在日本時間上午10時的自由座乘車無論南向或北向都在10%以下，東北、山形、上越、北陸各新幹線自由座乘車率更不到8%。其中上午8時56分從東京站發車、前往山形的「翼129號」自由座車廂一個人都沒有，乘車率是0%。

JR表示，從4月25日到5月6日的12連休期間，新幹線對號座預約狀況不佳，都還有空位。東海道新幹線之前宣布4月1日到15日的載客率比去年同期減少85%。

新幹線 東京 日本

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