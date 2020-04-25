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「外科醫生手抖8分鐘才插入支架」 日媒：金正恩心導管手術後變植物人

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路透：大陸派醫療團隊赴北韓 為金正恩的健康提供建議

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
中國大陸23日派醫療團隊赴北韓，為金正恩的健康提供建議。路透
中國大陸23日派醫療團隊赴北韓，為金正恩的健康提供建議。路透

路透獨家報導，根據三名熟知內情人士，中國大陸周四(23日)派遣一個醫療團隊赴北韓，為北韓領導人金正恩的健康提供建議。

這個由醫生和官員組成的醫療團隊由中國共產黨中央委員會對外聯絡部資深官官率領，已於周四從北京出發赴北韓。對外聯絡部是中共處理北韓事務的主要單位。路透周五無法連繫對外聯絡部。

路透也無法立即判斷大陸此舉對金正恩健康所透露的訊息。

美國有線電視新聞網(CNN)日前報導，金正恩因心血管手術命危。南韓和中國官方都表示，看不出北韓內部有任何異常活動，美國總統川普更斥之為「假新聞」。

北韓 金正恩 北京

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