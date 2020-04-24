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兩個小孩用紅包錢 捐2萬個醫用口罩給英國
越南兩個兒童張施玲顏和張高貴（音譯），用他們積存多年的紅包錢，捐了2萬個醫用口罩給英國，協助對抗新冠肺炎。
在英國駐越南大使館安排下，口罩已在上周從河內送上一架商業飛機運抵英國。這架飛機同時也把100名英國人送回國。
英國駐越南大使館推特發布大使沃德的回應文，附上兩個小孩在倫敦塔橋附近的照片，沃德說：「非常高興你們年紀輕輕就關懷世界，並為對抗疫情貢獻一己之力。」
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