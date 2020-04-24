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專家大膽預言：新冠肺炎70天內幾乎消失
以色列特拉維夫大學安全研究中心主任班-以色列（Isaac Ben-Israel）指出，不論各國封鎖措施是嚴格還是寬鬆，新冠肺炎疫情都會在70天內幾近消失，因為新冠病毒有其限制。
班-以色列13日上以色列電視台12台節目，討論這個研究成果，16日以文章形式發表。他說，他的分析顯示疫情在爆發後40天達到高峰，而後趨緩。
他的研究顯示，確診病例每日增長率一開始是30%，6周後降到10%，第七周、約是第49天，會降到5%之下。
班-以色列曾是以色列總理內唐亞胡的神經機械學首席顧問，他在發表的文章中寫道：「我們的分析顯示，這個模式在各國都一樣。令人驚訝的是，這個模式很普遍，不論在嚴格封城、經濟癱瘓的國家，還是封鎖措施寬鬆許多、人民維持正常生活的國家，都是如此。」
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