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拔除新冠病人呼吸器 護理長嘆痛苦：他們5分鐘內離世

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
匈牙利首都布達佩斯一家醫院加護病房的呼吸氣管子，懸在新冠肺炎患者的病床上。（美聯社）
匈牙利首都布達佩斯一家醫院加護病房的呼吸氣管子，懸在新冠肺炎患者的病床上。（美聯社）

呼吸器能幫助新冠肺炎重症者脫險，但在患者無法好轉時，關掉呼吸器是不得已的選擇。

42歲的胡安妮塔．尼特拉（Juanita Nittla）是英國倫敦皇家自由醫院加護病房護理長，經常負責拔除病人的呼吸器。她說，拔掉病人的呼吸器「非常痛苦，有時候覺得自己要為他人的死負責」。

醫療團隊會決定，對病情遲遲不見好轉的患者停止治療，這個決定很困難，要考慮患者年齡、其他健康問題、新冠肺炎病情和康復機率。

4月第二周某個早班一開始，尼特拉接到通知，要中止一名患者的治療。患者是一名50多歲的護理師，住在八人病房。尼特拉將簾子拉起，然後把所有會發出聲音的生命徵象儀器調成靜音，以免警報聲嚇到其他病人。

在疫情爆發前，患者家屬會與醫師當面商定最後的做法，在呼吸器拔除前，家屬可以見患者最後一面。不過，這種程序當前已不適用。

尼特拉說：「我打電話向病人的女兒保證，她母親不會痛苦，而且看起來很安詳。我還問了病人的願望，以及有沒有宗教上的特殊要求。」

尼特拉將電話放到已無意識的患者耳邊，讓患者的女兒對母親最後一次說話。尼特拉依照患者家屬的請求，播放一首指定的音樂，在音樂聲中把呼吸器拔掉

尼特拉說：「我看著監測器上的閃燈，心率漸漸降到零，變成螢幕上的一條直線。我靜靜站在患者身旁，握著對方的手直到對方過世。」

患者在五分鐘之內過世，尼特拉接著拔掉注射鎮靜劑的管子。患者女兒還在透過電話向母親說話，尼特拉拿起話筒告訴她，結束了。

患者 新冠肺炎

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研究：紐約新冠肺炎重症 用呼吸器死亡率仍88%

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