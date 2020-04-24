佛心Burberry 高層減薪也就算了 停工照給全薪
英國精品業者Burberry在24日表示，因疫情停工的員工將能照樣支領全薪。
許多英國企業都採用當局的無薪假補助方案，即政府將支付員工八成工資，但Burberry表示，不會仰賴政府補助。這家精品業者在全球共有約1萬名員工，其中逾三分之一在英國。為了配合封鎖禁令並抑制病毒擴散，Burberry已經關閉所有英國門市。
Burberry還宣布，所有資深高層和主管4至6月自願減薪20%。
Burberry表示，將持續評估成本並減少非必要業務的支出。該集團上月曾警告，疫情將導致第4季營收下滑30%。
Burberry已經將製作經典風衣的Castleford工廠，轉而生產醫療防護衣，幫助醫護人員對抗疫情。
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