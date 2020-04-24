「安倍口罩」竟出現髒汙、破損 日本政府下令回收
日本政府向全國每戶家庭發放兩片可重複使用的布口罩，竟被發現部分口罩出現破損等瑕疵，廠商立即宣布回收。首相安倍晉三這個原本就不得人心的計畫，如今留下更大話柄。
彭博資訊報導，收到口罩的民眾反應，口罩不是有髒污就是破損，迫使厚生勞動省命令業者回收並進行品質檢測。伊藤忠商事和Kowa這兩家生產多數口罩的業者已表示，他們會回收尚未發放的口罩。
日本首相安倍晉三4月稍早宣布發放布口罩的計畫，盼能解決口罩長期短缺的問題。然而，這項計畫中的口罩在分發前，就成為網路上嘲諷的主題，原因是口罩尺寸太小，以及一戶僅可分到兩片的限制。
這些口罩已名為「安倍口罩」（Abenomask），諧仿日本首相標誌性的安倍經濟學（Abenomics），也有「安倍的口罩」這層意思。這個出自善意卻混亂不堪的示範，已成為安倍處理這場疫情危機不當的最佳寫照。
日本內閣官房長官菅義偉24日說，並不會停止配給口罩。他並表示，這是解決全國口罩短缺「必要的一步」。不過，「由於回收的關係，發放口罩的計畫可能會延後」，政府計劃持續發放口罩，以幫助民眾能「心平靜氣」。
發放口罩的初步計畫已面臨反對的聲浪，毎日新聞在4月18日、19日做的民調顯示，不支持這項計畫的民眾高達68%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言