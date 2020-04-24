英國3月零售銷售萎縮逾5％ 寫歷來最大跌幅

英國國家統計局（ONS）24日數據顯示，包括汽車燃料的3月零售銷售比2月下跌5.1%，為至少1996年開始有紀錄以來最大跌幅，因封鎖措施迫使非日常必要所需的店家關閉，凸顯疫情對早已陷入掙扎的零售業帶來空前衝擊，且後續情況可能更加惡化。不計燃料的零售銷售則減少3.7%。

根據這份資料，上月英國服飾店銷售跌幅高達35%，為非食品類商店中表現最差，非食品類商店共跌逾19%；汽車燃料銷售也跌近19%。不過，在3月初期恐慌性搶購的帶動下，食品類的零售銷售攀升10.4%，也寫下空前紀錄。這項數據涵蓋的時間範圍為3月1日至4月4日。

英國首相強生頒布居家避疫令後，3月底前僅有超市、藥局等必要性店家維持營業；其他關閉的店家至少要到5月才能重新開業。