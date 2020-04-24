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全員檢疫改在軍港開烤肉趴 英核動力潛艦艦長恐遭拔官
英國核子動力潛艦鋒利號（HMS Trenchant）艦長路易斯（John Lewis）因為在檢疫期間開放弟兄在軍港開烤肉趴，恐將遭到拔官。
泰晤士報報導，鋒利號執行完為期數周的任務後回到普利茅茨的Devonport軍港，全艦官兵被要求在艦上檢疫，不得放假回家。路易斯可能是怕官兵們太悶，本月稍早同意讓弟兄們開烤肉趴，還在防坡堤上設置DJ台。
據信路易斯的長官曾指示他不得同意即興的社交活動，所以他等於違反指令。
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