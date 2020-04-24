金與正接班？北韓前駐英公使：老一輩只當她是小孩

北韓國家領導人金正恩多日未公開現身，引發各界揣測他的近況與可能接班人選。北韓前駐英公使、南韓新當選國會議員太救民（原名太永浩）23日接受韓媒專訪表示，金正恩身體出狀況「純屬猜測」，還稱金正恩胞妹金與正只是「小孩子」，真正需要關注的接班對象另有其人。

南韓《中央日報》報導，太救民稱金正恩沒有在太陽節現身，這在北韓是絕不可能發生的事情，官媒一直保持沉默也實屬罕見，人民私底下肯定議論紛紛。

但他表示北韓很少有人能了解金正恩的身體狀況，連他在擔任駐英公使時也對此一無所知，所謂「消息人士說法」都是不可靠的推測。他還指南韓若連這些最機密資訊都掌握得到，「朝鮮半島早就統一了」。

太救民指出，若金正恩病危或去世，金與正很難得老一輩幹部的認可，「這些出生於60、70年代的老臣，跟金與正相差30多歲，在他們看來，金與正完全就是個小孩子，他們一定會權衡利弊，決定是否繼續追隨」。不過他也說，北韓已將國民訓練出盲目聽從上級指示的習性，就算金與正真的接班，民眾也會照樣效忠，局勢不會立刻大亂。