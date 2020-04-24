防疫備荒？路透：中國進口糧食儲備大增

為了應對新冠病毒大流行可能造成的糧食供應緊張，中國正在考慮大幅度增加糧食進口，擴充國家糧庫儲備。中國糧食專家指出，中國應高度重視糧食安全，不會出現糧荒，「只要不怕胖，儘管敞開吃」。

美國之音引述路透報導，據知情者表示，中國計畫購買3000多萬噸的糧食作物。這樣做一方面是為了增加國家儲備，另一方面也可以向美國表明，中國正在兌現承諾，加大從美國進口糧食的數量。

此外，中國還準備增購大約1000萬噸的大豆，2000萬噸的玉米和100萬噸的棉花用於國家儲備。

中國的糧食需求大部分來自進口，主要是從美國的進口。依據美中第一階段貿易協議規定，中國承諾要大幅度增加購買美國的農產品。

路透引用一位消息來源的話說，「北京發出的一個主要信息是，要保障民生。目前是增加儲備的好時機，尤其是現在糧食價格處於很低的水平」。

另據科技日報報導，中國「雜交水稻之父」袁隆平表示，「從我們目前擁有的科技水平和研究成果來說，我們是不會存在糧荒的。」而中國小麥育種專家、河南科技學院茹振鋼教授則幽默地說「我們的國家存糧還是比較多的，我們的糧食生產能力非常強…我們有足量的生產能力和儲備能力。我們糧庫滿滿，不必要搶糧、囤糧…只要不怕胖，儘管敞開吃。」