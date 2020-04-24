疫情扯上清朝官服「繡豹圖」 美CDC月刊遭批種族歧視

美國疾病預防及控制中心（CDC）日前出版最新一期的《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases）月刊，封面使用中國清代三品武官的「繡豹圖」，蝙蝠赫然在列，遭質疑涉及種族歧視，中國媒體直指「字裡行間充滿『東方主義』，甚至強行將新冠病毒和中國歷史扯到一起。」

香港01報導，《新發傳染病》是美國疾病控制與預防中心（CDC）出版發行的月度期刊，該期刊面向全球傳染病和相關領域專家徵集研究成果，希望促進全世界對新發和再發傳染病的認知。

最新一期月刊封面的作者是兩名傳染病學家，布里德洛夫(Byron Breedlove)就職於美國疾控中心，而馮春海(音譯，Isaac Chun-Hai Fung)為華裔流行病學副教授。他們在署名文章中稱，「繡豹圖」上的動物，除龍、獨角獸及麒麟之外，全部都可能是導致人畜共患疾病的病毒宿主，能夠傳播可能導致人類呼吸道感染的病毒。文章最後更稱，蝙蝠正是新型冠狀病毒的宿主，「也許一個人的地位可能會在某些圈子裡給人帶來好處，但它們並不能防止新冠病毒和其他疾病的傳播。」

美國CDC在社交平台上發布最新一期月刊封面的圖片後，立即引起多名亞裔科學家不滿，紛紛指責該刊物「對東亞文化一竅不通」，抨擊封面作者「不科學和種族歧視」。目前美國疾控中心已經將此圖從社交網站刪除。但其官網中對期刊內容未做任何更改。

另據觀察者網報導，三品武官繡豹圖，又名「三品武官補子」，現存於美國大都會藝術博物館。據史料記載，補子是中國古代官員朝服上的一塊方形圖案。官服補子的根源要追溯到唐代武則天統治時期，一直沿用至清代。清朝武官勇猛善戰，官服以走獸為補子圖案，以彰顯其勇敢。官銜不同，補子圖案不同：一品麒麟，二品獅，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海馬。

報導指出，作為一個標榜開放、專業的醫學雜誌，公然將中國歷史與該病毒聯轚在一起，一度引發爭議。多名亞裔科學家不滿，指責該雜誌「對東亞文化一竅不通」，抨擊作者「反科學和種族歧視」，「可笑的是，無能的疾控中心用清朝補子作最新期刊封面…真的，還有什比這更好的方法來煽動反亞洲情緒，同時沉迷於對東方文化的惡意解讀！」