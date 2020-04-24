戰狼外交引反彈 瑞典再解中國友城關係

(德國之聲中文網) 根據《香港自由新聞》引用瑞典當地媒體報導，瑞典第二大城市已經在結束與上海的雙城協議後以決定不再續簽。瑞典日前也關閉了境內所有的孔子學院。

報導內容提到，瑞典哥德堡市市長約瑟夫森 (Axel Josefson)告訴瑞典公共廣播電台，兩市之間的交流並不多。他說：「過去兩三年來的交流很少。而且考慮到我們所處的時代，我們認為不適合延長雙城協議。」

哥德堡在34年前與上海簽署協議，並在2003年將諒解備忘錄擴大到文化、經濟、貿易和體育領域的交流。

該協議不斷續簽，但2019年底正式到期。執政的社民黨建議以後再考慮續簽，但其他黨派則提出應該終止協議。

雖然兩市姐妹關係不再，但哥德堡市的貿易局和港務局將被允許繼續與上海和中國保持原有關係。

哥德堡是最近幾個月來砍掉與中國的雙城關系的瑞典其他許多城市之一。此前林克平與廣東，盧萊拉和西安、瓦斯特拉斯與濟南、達拉納和武漢也都解除了雙城關系。

林克平市長維金格（Lars Vikinge）在2月份告訴瑞典《Dagens Samhalle報》，由於中國大使館威脅瑞典政府，他們決定斷絕與中國的所有的政治聯繫。

他也提到，廣東的代表團原定於2019年12月月訪問該市，但被告知不受到歡迎。

同樣是在2月，瓦斯特拉斯與市長塔裡耶別克(Anders Teljeback)告訴《金融時報》決定停止和中國城市合作是因為「在過去的幾年裡，中國打壓加劇。」

瑞典孔子學院全關

在去年最後一所孔子學院關閉後，瑞典也於上周關閉了由中國國家贊助的最後一所孔子學院的教室。這所學校被認為是中國語言和文化課程的文化出口，但一直有人認為它是北京宣傳網絡的一部分。

據《泰晤士報》報道，上周，位於西海岸法爾肯貝格的一所中學的最後一間孔子課堂被關閉。過去這堂課一直都由北京贊助中文課的經費和課本。

瑞典國際事務研究所亞洲項目負責人耶爾登 (Björn Jerden )對該報說，結束這些課程顯示出瑞典對中國的態度越來越強硬。「公眾對中國的輿論在瑞典變得更加負面......這是相當重要的，因為瑞典曾經是歐洲最積極與中國交流的國家之一。在這些協議的數量上，瑞典是最多的一個。」

鄒宗翰/張慈 (綜合報導)

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