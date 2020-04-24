快訊

韓國瑜宣布：高雄八大行業消費將採實名制

高雄氣爆二審大逆轉 過失責任全在高雄市政府

夏普口罩熱賣到官網癱瘓 改以抽籤決定買家

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
夏普在日本生產的口罩，21日網路一開賣就大當機。 美聯社／Sharp提供
夏普在日本生產的口罩，21日網路一開賣就大當機。 美聯社／Sharp提供

夏普（Sharp）在官網開賣醫療口罩之後，搶購人潮擠爆癱瘓了公司的電商平台，現在決定要以抽籤方式來決定誰能買走口罩。

夏普本周二（21日）開始在公司的線上購物官網上對一般大眾銷售口罩，設定每日上限3,000盒。在疫情仍嚴峻又本就有戴口罩習慣的日本，立刻掀起搶購。進網站流量爆增，當天就讓伺服器當掉，銷售因而暫緩。

由於公司的電商平台也銷售其他產品，口罩讓網站無法順利運作被波及。夏普昨天說，將會另外設立一個網站專門用來申請購買口罩。下周一（27日）開放登記，28日抽籤，抽中者會以電子郵件通知，進而能夠登入網站購買。

夏普口罩目前備貨3萬盒，每盒50片，每人限購一盒，售價2,980日圓（約台幣830元）。

口罩 電商

延伸閱讀

她發現這款保鮮盒收納口罩超實用 網友大推：我也是

台北市口罩販賣機 今再增萬華、文山健康中心兩地

桃園男臉書稱超商領口罩被飛車行搶 警調監視器戳破他

美國為健康而戰 口罩縫製部隊從社區展開

相關新聞

金正恩信件曝光 仍不見人影

北韓領導人金正恩多日未露面，健康情況引發各方關注。北韓官方媒體報導，金正恩廿二日致函敘利亞總統阿塞德，感謝對方來函祝賀北韓國父金日成冥誕。南韓媒體認為，北韓官媒雖然釋出金正恩例行活動消息，卻仍不公布他最新活動照片，肯定有蹊蹺。

口罩打臉充胖子？土耳其「口罩外交」後的疫情大暴走

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的全球危機尚未解除前，口罩等醫療防疫物資，對許多國家來說如同重要戰略物資。適時伸出援手，捐贈口罩與防疫用品給醫療資源相對缺少的國家，不僅是人道救援，更可達到外交目的。除了台灣，目前疫情處於水深火熱之中的土耳其，近期也積極採取「口罩外交」。全球大流行以來...

日媒爆金正恩不見蹤影的原因 因隨扈染疫搬元山別墅辦公

日本東京新聞引述消息人士爆料，北韓領導人金正恩因新冠病毒相關原因，從平壤搬到元山市一棟別墅辦公。這可能是金正恩最近不見人...

回應美 陸聲稱：不存在野生動物濕貨市場

(德國之聲中文網) 中國外交部23日在例行記者會上強調，中國根本不存在所謂「野生動物濕貨市場」。他說:「中國已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用，在中國農貿市場和活禽海鮮市場銷售野生動

英國首相強生27日恢復上班

英國媒體報導，英國首相強生準備周一（27日）恢復上班。強生因為感染新冠病毒，本月曾經在加護病房住了三天，雖已出院，仍在休...

傳英相強生將復工 最快27日重返崗位

英國每日電訊報（The Telegraph）報導，首相強生（Boris Johnson）計劃最快於本月27日回到工作崗位

助東南亞對抗新冠肺炎 美國提供逾10億援助

美國國務卿蓬佩奧今天與東協國家外交部長視訊會議時宣布，對東協國家提供3530萬美元（約新台幣10.6億元）公共衛生緊急援...

擴大世衛監察員調查權 澳總理：中國有責任支持

澳洲總理莫里森指出，中國政府有責任支持比照武器調查員的授權級別，讓國際社會派遣獨立監察員進入中國，以調查中國在新冠肺炎疫...

馬來西亞齋戒月開跑 政府要求民眾在家禮拜和開齋

美國CNN報導，馬來西亞國家新聞社23日指出，政府要求民眾在當天開始的齋戒月期間，於家中禮拜和開齋。馬國政府也禁止清真寺...

梅克爾：德將擴大歐盟預算分攤 助歐洲因應疫情

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，德國準備「大幅增加」對於歐洲聯盟預算的分攤支出，協助歐洲因應201...

安倍登高一呼 美妝、釀酒廠總動員擴產消毒用品

新冠肺炎疫情造成民間瘋搶消毒用品，為響應日本首相安倍晉三呼籲各界齊心緩解供不應求的窘境，美妝、家用品及釀酒巨擘紛紛擴大投...

聯合國秘書長：無法接受利用疫情侵害人權

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天公布人權新報告，表示利用2019冠狀病毒疾病（COVID-1...

熱門新聞

影／陸上沒地方放！美國加州外海出現「儲油艦隊」

疫情當頭難得客滿！ ANA客機載滿「口罩們」畫面曝光

已打開的麥片紙盒怎麼密封？網友直呼這麼多年來都做錯了

談到金正恩 川普斥CNN假新聞

多國「各自為政」開始屯糧 G7決策恐致糧荒

日媒爆金正恩不見蹤影的原因 因隨扈染疫搬元山別墅辦公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。