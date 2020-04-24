夏普口罩熱賣到官網癱瘓 改以抽籤決定買家
夏普（Sharp）在官網開賣醫療口罩之後，搶購人潮擠爆癱瘓了公司的電商平台，現在決定要以抽籤方式來決定誰能買走口罩。
夏普本周二（21日）開始在公司的線上購物官網上對一般大眾銷售口罩，設定每日上限3,000盒。在疫情仍嚴峻又本就有戴口罩習慣的日本，立刻掀起搶購。進網站流量爆增，當天就讓伺服器當掉，銷售因而暫緩。
由於公司的電商平台也銷售其他產品，口罩讓網站無法順利運作被波及。夏普昨天說，將會另外設立一個網站專門用來申請購買口罩。下周一（27日）開放登記，28日抽籤，抽中者會以電子郵件通知，進而能夠登入網站購買。
夏普口罩目前備貨3萬盒，每盒50片，每人限購一盒，售價2,980日圓（約台幣830元）。
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