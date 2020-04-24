回應美 陸聲稱：不存在野生動物濕貨市場

(德國之聲中文網) 中國外交部23日在例行記者會上強調，中國根本不存在所謂「野生動物濕貨市場」。他說:「中國已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用，在中國農貿市場和活禽海鮮市場銷售野生動物是違法的，一旦發現將被取締並受到法律懲處。」

他這番言論是在回應美國國務卿蓬佩奧。前一日，蓬佩奧表示，「野生動物濕貨市場」易造成疾病滋生和傳播，可能是導致新冠肺炎疫情傳播的重要因素，呼籲中國等國家永久關閉，以減少對人類健康的威脅。

所謂濕貨市場就是未經加工的動物市場，一般指肉、魚、禽的市場，在中文裡就是「菜市場」或「街市」的意思。

耿爽說，事實上，在中國沒有「濕貨市場」這個概念，人們常說的是農貿市場和活禽海鮮市場。這類市場銷售新鮮的魚、肉、蔬菜、海鮮等農副產品，也有少數市場銷售活禽。

他表示:「這類市場不僅中國有，在許多東南亞國家和廣大的發展中國家也都普遍存在，與當地百姓的生活息息相關。國際法並未對開設和運營此類市場有過限制。」

他強調，中國已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用。中國的農貿市場和活禽海鮮市場並不是野生動物交易市場。在中國農貿市場和活禽海鮮市場銷售野生動物是違法的，一旦發現將被取締並受到法律懲處。

中國的「野生動物市場」

中國外交部的說法其實是在玩文字游戲。根據中國官媒新華1月26日的報導，中國疾控中心病毒所已經表明新冠病毒毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

報導裡說，「在海鮮市場中有非法售賣野生動物現象」。這樣看起來新冠病毒的確不是出自一個專門的「野生動物濕貨市場」。但是中國真的沒有野生動物交易市場嗎?

事實上，中國官媒新華網2月13日才以「野生動物交易市場是時候永久關閉了」為題，強調「一個社會和民族，越是遠離野味，文明程度也越高」。

內容提到世界衛生組織（WHO）人畜共患病和新發傳染病聯合診斷中心主任、著名傳染病學專家李普金到武漢了解疫情後，第一點建議就是「請一定要永久關閉野生動物交易市場」

此外，新華網3月4日也登載《經濟參考報》「我國進入全面禁食野生動物時代」一文。當中提到3月2日至4日，公安部消息稱，「全國公安機關共偵辦涉及野生動物的刑事案件948起、查處行政案件2147起，收繳野生動物9.2萬頭（只）、野生動物制品5300餘公斤」。

中華預防醫學會食品衛生分會副主任委員、四川大學華西公共衛生學院教授張立實在接受《經濟參考報》記者采訪時也表示，「中國許多地區都不同程度地有一些食用野生動物的習俗」。

裡面更提到，中國各種社群媒體上「大量存在關於捕獲、殺害、售賣野生動物的內容。甚至一些商家更是高調發動對外招商融資，召開股東大會，以一萬元一股的價格出售原始股票；有的在微信上招聘『團隊成員』，做品牌擴張。」

中國人與生物圈國家委員會委員周海翔更表示，「中國野生動物的銷售主要有公開市場、地下黑市、網路售賣三種方式」。

他特別強調:「公開市場以零貨銷售為主，相比熟客走量型的地下黑市和日益興起的網絡售賣，公開市場呈現的只是冰山一角。」報導當中還提及了許多地方販賣野生動物的亂象。

中國外交部雖然想透過說明中國沒有一個「公開以販賣野生動物為名的市場運營場所」來回懟美國。但是說「中國根本不存在所謂『野生動物濕貨市場』」前，就算按照中國官方媒體的報導，恐怕也難以說服自己的國民。

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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