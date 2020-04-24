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美元兌歐元小幅走高 歐盟疫情援助計畫仍缺細節

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／路透）
（圖／路透）

美元兌歐元23日在震盪交投中小幅走高，歐盟領袖高峰會未能就經濟刺激計畫達成協議，歐元走低。

衡量美元兌六種貨幣走勢的美元指數23日收盤上揚0.04%，報100.43。

歐元兌美元貶值0.43%，報1.0777美元，盤中觸及3月24日以來低點1.0756，反映歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至13.5，為1988年中有紀錄以來的最低水準。

日圓兌美元24日盤初小幅貶值0.05%，報107.65日圓兌1美元，23日收盤升值0.14%，報107.6日圓兌1美元。此前日經新聞報導，日銀將在4月27日召開的下次政策會議上討論放棄購債上限問題，以緩解冠狀病毒爆發導致日本經濟急劇下滑的影響。

歐盟領袖23日召開視訊會議，希望建立一個聯合基金以避免27個成員國中的部分國家經濟崩潰，但會議沒有就細節達成一致。

德國總理梅克爾暗示，她願意為價值高達2兆歐元的復甦計畫提供主要的資金支持，但希望在承諾之前先釐清基金將如何使用。

法國總統馬克宏表示，歐洲因應新冠病毒危機造成的經濟動盪，需要向受災最嚴重的地區提供資金調撥，而不僅僅是貸款。

Tempus資深外匯交易員Juan Perez表示，與疫情援助計畫相關的不確定性，導致歐元承受壓力。

日本經濟 歐盟 疫情

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