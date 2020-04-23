安倍登高一呼 美妝、釀酒廠總動員擴產消毒用品

新冠肺炎疫情造成民間瘋搶消毒用品，為響應日本首相安倍晉三呼籲各界齊心緩解供不應求的窘境，美妝、家用品及釀酒巨擘紛紛擴大投產消毒劑。

日經新聞報導，隨著疫情在日本快速擴散，民眾和醫院瘋買消毒劑防身，使得消毒液、乾洗手和殺菌溼紙巾通通供不應求，口罩也是一片難求；大缺貨的另一項原因是囤貨炒賣。日本經濟產業省（METI）已呼籲民眾勿高價轉賣、從中牟利。

日本網路服務公司DeNA宣布，禁止在自家拍賣網站上銷售乾洗手液和口罩；二手交易平台Mercari也開始移除定價過高的消毒劑並全面禁售口罩。

日本美妝大廠資生堂（Shiseido）的國內四座工廠自5月開始，每月將生產10萬公升的消毒液（相當於20萬瓶）；資生堂在美國、法國及國內一座工廠已開始製造消毒液。

資生堂還開發一款針對敏感肌使用的乾洗手液，且配方已獲得厚生勞動省認證，之後將向其他企業公開。資生堂將透過政府銷售消毒液，對象僅限國內醫院。

家用品大廠花王社長澤田道隆上周向安倍表示，本月稍晚將把消毒劑產能擴增逾20倍，且首要販售對象為醫院。花王本月已分別在2和3月將產量提升兩和三倍，但依舊未能緩解供應短缺。

安倍大力要求生產供不應求的重要醫療物資，他在2日會見產業領袖時說：「政府將出手購買未售出的庫存。」盼緩解業者憂心滯銷庫存問題。安倍還呼籲增加防護衣、口罩及呼吸器的產量。EY Japan董事長角田伸廣表示，不只是製造商面臨挑戰，批發商也基於庫存風險，難以靈活增加供應量。

面對供應短缺問題，日本正嘗試增加其他消毒方法，像厚生勞動省使准許使用濃度介於70%至80%的酒精，以取代乾洗手液。日本清酒製造商Takara上周宣布，將向醫療和養老機構銷售高濃度酒精；Takara將利用專門釀造清酒的酒廠，計劃每月銷售9萬公升的消毒酒精。