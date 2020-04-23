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政府防疫限人權 美歐爆發示威潮

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
歐美許多國家的民眾走上街頭，抗議政府實施的防疫手段傷害人權。（photo by YouTube）
歐美許多國家的民眾走上街頭，抗議政府實施的防疫手段傷害人權。（photo by YouTube）

美國與歐洲接連爆發民眾示威潮，抗議政府及警方以防疫之名限縮人民自由及濫權。巴黎拉加雷訥新城的居民認為警方執法過當，連續4天上街示威；美國則有華盛頓、科羅拉多等州民眾上街抗議，他們認為，「限制實施的時間如果過長，將會對當地經濟造成損害。」

民眾認執法過當

根據《歐洲新聞台》報導，為免疫情擴散，警方有權攔查民眾要求其戴口罩或待在家中，巴黎近郊拉加雷訥新城的居民認為警察執法過當，連續4天上街示威抗議。

他們控訴，警方以防疫之名，行騷擾、羞辱及虐待民眾之實。拉加雷訥新城上週有一名男子受到重傷，他騎車經過警車旁，遭到警方開門撂倒，事發過程遭民眾錄下，許多看過影片的民眾認為這是蓄意的攻擊。居民走上街頭以煙火攻擊警方，隨後煙火遭到當地政府下令禁止販售，並有數人因涉嫌暴力集會被捕。

一位當地居民表示，「政府不但沒有照顧我們的生活，還要限縮我們的自由，我們已無計可施只好走上街頭。」政府發言人迪雅耶則回應說：「我們強烈譴責任何暴力行為，並已對上週的事件展開調查。」

美國各地群情激憤

據《BBC》報導，為抗議美國許多州政府無視疫情趨緩跡象，又頒布更加嚴格的限制，日前全美各地人民走上街頭，以封鎖道路、長鳴喇叭聲等方式向政府表達不滿。

美國現在有超過76萬人確診、逾4萬人死亡，且數量還在攀升，政府因此不敢大意。部份抗議者認為，要求民眾待在家的策略是反應過度，有些人則擔心，「實施限制的時間如果過長，將會對當地經濟造成長期損害。」

科羅拉多的示威現場有數百人開車上路封鎖街道，抗議民眾與當地支持封鎖的醫護人員對峙。華盛頓州首府奧林匹亞則有疫情爆發以來最大規模的示威遊行，約有2500名抗議者聚集。亞利桑那州首府鳳凰城的國會大廈也遭到民眾包圍，愛達荷州、馬里蘭州、德州及印第安那州等地也都有類似的集會。

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