快訊

韓國瑜喊官兵不疫調將罰 陳時中：無法定義務接受調查

第二批類專機又1國人不適送醫 目前共4人後送就醫採檢

金正恩健康堪憂? 朝鮮官媒罕見沉默

德國之聲 / 德國之聲
金正恩。 路透社資料照
金正恩。 路透社資料照

周一，南韓媒體《每日朝鮮》（NK News） 引述朝鮮內部的消息人士說，金正恩在其家族專用的香山醫院接受治療。報導指金正恩康復情況良好，但醫療人員仍在持續關注他的情況。

《每日朝鮮》是線上媒體，主要由叛逃朝鮮的「脫北者」經營。

報導出來的隔天早上，美國有線電視新聞網（CNN）便出面駁斥了《每日朝鮮》的報導，稱他們從美國情報機構取得的消息指出，金正恩情況危急。

韓國國家情報院副院長羅鐘一告訴德國之聲，他認為這次朝鮮官媒沒有立即出面駁斥或否定外界報導極不尋常: 「過去，朝鮮媒體對於有關朝鮮領導人的報導，反應都非常迅速。」

他雖然認同朝鮮的沉默並不尋常，但也認為CNN報導的消息來源、以及為什麼金正恩不在平壤接受治療都充滿疑問。

金正恩有家族病史，祖父金日成和親生父親金正日都是因心髒病發作去世。金正恩本身有吸煙習慣，他的體重也明顯超重。韓國情報部門十分關切金正恩的健康狀況，利用照片和視頻建立金正恩的三維圖像進行分析，推測他的體重至少有130公斤。

誰能接班？

外界對金正恩的健康狀況越是關注，並開始討論這個問題：如果金正恩失去工作能力或是死亡，誰將接班？

金正恩至少有兩個孩子，但是他們的年齡太小，不能當國家領導人。金正恩的哥哥金正哲據傳對政治沒有興趣，在平壤以花花公子的形象聞名。金正恩的妹妹金與正雖然已經多次跟金正恩共同出席政治與外交場合，被視為金正恩的親近幕僚，但她今年只有31歲，政治經驗稍嫌不足，而她的性別也成為她的阻力。

曾經就金氏家族王朝寫過專書的東京早稻田大學教授重村智計（Toshimitsu Shigemura）說: 「金與正對政權而言十分重要，也有重要的金氏家族血脈，但是她是個女人，這就讓她不可能成為她哥哥的接班人。」

重村智計認為，金正恩父親及祖父的其他後代可能會浮上台面，宣稱自己有權接手政權。

但是，不論最後由誰接班，重村智計都認為朝鮮的統治方針不會有重大改變。「這個政權最關注的就是如何保護自己，讓自己的政權可以存續下去，交給下一任領導人...所以不論由誰接班，他們都不會意圖改變方向。」

本文章由德國之聲授權提供】

金正恩 金與正 韓國 脫北者

相關新聞

金正恩病危純屬謠言？3原因讓外界「合理懷疑」他健康出狀況

北韓領導人金正恩日前驚傳病危消息，雖然該說法尚未獲得證實，無法完全排除謠言或誤傳的可能性，但就已知資訊來看，外界對金正恩健康狀況的質疑，似乎非空穴來風。

多國「各自為政」開始屯糧 G7決策恐致糧荒

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情的蔓延，全球包括俄羅斯、烏克蘭、土耳其、越南、柬埔寨等國開始屯糧。有專家表示，G7更具風向標作用。

韓青瓦台重申 未發現北韓內部有異常動靜

韓聯社報導，南韓青瓦台一名核心人士22日就北韓國務委員會委員長金正恩健康有恙的相關提問重申，尚未發現北韓內部有異常動靜。

艾爾段防疫遭質疑 打壓土耳其媒體

「獨立媒體比病毒更危險！」土耳其總統艾爾段與媒體槓上，從疫情爆發之初，就不斷有記者被以製造恐慌或散播假消息等罪名起訴或逮捕，譬如土耳其福斯新聞頻道的當家主播波塔卡...

蓬佩奧：北韓無論誰當家 美國目標都不會變

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，儘管北韓領導人金正恩健康情況引發外界臆測，美國將持續尋求北韓非核化，...

康復不等於免疫？中韓「復陽」患者引憂慮

韓國衛生部門周三表示，盡管存在新冠肺炎康復之後重新轉陽性的案例，但是這些“二次感染者”的傳染性明顯下降。

金正恩健康堪憂? 朝鮮官媒罕見沉默

周一，南韓媒體《每日朝鮮》（NK News） 引述朝鮮內部的消息人士說，金正恩在其家族專用的香山醫院接受治療。報導指金正恩康復情況良好，但醫療人員仍在持續關注他的情況。

英國會打破700年傳統 視訊開會

受新冠肺炎疫情影響，英國國會打破700年來的傳統，22日透過視訊軟體Zoom召開會議，雖然有一些小狀況，整體而言還算順遂。

英國路易小王子2歲生日 拓印彩虹掌印散播希望

為慶祝小兒子路易王子2歲生日，英國威廉王子和妻子凱特今天公布多張萌照，顯示路易雙手塗上七彩顏料、拓印出彩虹圖，作為201...

美國防疫時程出問題 世衛盼華盛頓續金援

美國加州近期開始審視其新冠疫情初期的防疫措施，而周三 (4月22日) 卻出現意料之外的發現。當地衛生官員發現，至少有兩名病患在二月初便因染上新冠病毒而死亡，這比先前所知的首起病亡案例還早了三周。

紐時：中國用簡訊和社媒發疫情假消息 想引發美國恐慌

紐約時報報導，美國爆發新冠肺炎的初期，為中國工作的人員向美國手機用戶和社群媒體帳戶發布假消息，試圖在全美各地引發恐慌。

英國國會打破700年傳統開Zoom視訊會議 遭遇技術性問題

華盛頓郵報報導，受新冠肺炎疫情影響，英國國會打破700年來的傳統，周三（22日）透過視訊軟體Zoom召開會議，但遭遇一些...

熱門新聞

台灣製口罩信譽佳 旅日網友控現在流通的「MIT」是陸貨

川普下令擊沉伊朗騷擾砲艇之際 國際油價反彈

脫北者爆金正恩感情生活猶如韓劇 小三私生子受到保護

影／陸上沒地方放！美國加州外海出現「儲油艦隊」

龐培歐：當全世界對抗病毒 中共還在挑釁

疫情當頭難得客滿！ ANA客機載滿「口罩們」畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。