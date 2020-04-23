金正恩健康堪憂? 朝鮮官媒罕見沉默

周一，南韓媒體《每日朝鮮》（NK News） 引述朝鮮內部的消息人士說，金正恩在其家族專用的香山醫院接受治療。報導指金正恩康復情況良好，但醫療人員仍在持續關注他的情況。

《每日朝鮮》是線上媒體，主要由叛逃朝鮮的「脫北者」經營。

報導出來的隔天早上，美國有線電視新聞網（CNN）便出面駁斥了《每日朝鮮》的報導，稱他們從美國情報機構取得的消息指出，金正恩情況危急。

前韓國國家情報院副院長羅鐘一告訴德國之聲，他認為這次朝鮮官媒沒有立即出面駁斥或否定外界報導極不尋常: 「過去，朝鮮媒體對於有關朝鮮領導人的報導，反應都非常迅速。」

他雖然認同朝鮮的沉默並不尋常，但也認為CNN報導的消息來源、以及為什麼金正恩不在平壤接受治療都充滿疑問。

金正恩有家族病史，祖父金日成和親生父親金正日都是因心髒病發作去世。金正恩本身有吸煙習慣，他的體重也明顯超重。韓國情報部門十分關切金正恩的健康狀況，利用照片和視頻建立金正恩的三維圖像進行分析，推測他的體重至少有130公斤。

誰能接班？

外界對金正恩的健康狀況越是關注，並開始討論這個問題：如果金正恩失去工作能力或是死亡，誰將接班？

金正恩至少有兩個孩子，但是他們的年齡太小，不能當國家領導人。金正恩的哥哥金正哲據傳對政治沒有興趣，在平壤以花花公子的形象聞名。金正恩的妹妹金與正雖然已經多次跟金正恩共同出席政治與外交場合，被視為金正恩的親近幕僚，但她今年只有31歲，政治經驗稍嫌不足，而她的性別也成為她的阻力。

曾經就金氏家族王朝寫過專書的東京早稻田大學教授重村智計（Toshimitsu Shigemura）說: 「金與正對政權而言十分重要，也有重要的金氏家族血脈，但是她是個女人，這就讓她不可能成為她哥哥的接班人。」

重村智計認為，金正恩父親及祖父的其他後代可能會浮上台面，宣稱自己有權接手政權。

但是，不論最後由誰接班，重村智計都認為朝鮮的統治方針不會有重大改變。「這個政權最關注的就是如何保護自己，讓自己的政權可以存續下去，交給下一任領導人...所以不論由誰接班，他們都不會意圖改變方向。」

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