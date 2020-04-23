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艾爾段防疫遭質疑 打壓土耳其媒體

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
從疫情開始之初，土耳其不斷有記者遭起訴或被逮捕，譬如土耳其福斯新聞頻道的當家主播波塔卡爾。(Photo by 影片截圖)
從疫情開始之初，土耳其不斷有記者遭起訴或被逮捕，譬如土耳其福斯新聞頻道的當家主播波塔卡爾。(Photo by 影片截圖)

「獨立媒體比病毒更危險！」土耳其總統艾爾段與媒體槓上，從疫情爆發之初，就不斷有記者被以製造恐慌或散播假消息等罪名起訴或逮捕，譬如土耳其福斯新聞頻道的當家主播波塔卡爾。政府日前釋放約9萬名囚犯，避免監獄內出現群聚感染，唯獨記者和政治犯不在特赦之列。

媒體被形容為病毒

根據《德國之聲》報導，艾爾段上周在一場內閣會議後宣稱，土耳其不僅要對抗新冠病毒，也要抗衡所有「媒體和政治的病毒」，他指責記者不斷製造假消息，比病毒還危險，並控訴媒體此舉是在與整個國家為敵。從疫情開始之初，就不斷有記者遭起訴或被逮捕，譬如土耳其福斯新聞頻道的當家主播波塔卡爾、《人民之聲》總編輯穆斯塔法。

反對黨共和人民黨的前議員亞卡達謝直言，艾爾段向來對獨立記者很感冒，他們質疑政府看待疫情過於樂觀。無國界記者組織的代表安德洛盧表示，目前土耳其的獨立媒體有如鳳毛麟角，即便如此，艾爾段依舊將他們視為眼中釘，直到國內成為一言堂。

《法蘭西24》報導，土耳其雖然在無國界記者組織發布的「2020世界新聞自由指數報告」中，小幅進步3名至154名，但主因是其他國家退步造成的，無國界記者組織指出，土耳其的極權主義其實有過之而無不及。

不特赦記者、政治犯

目前土耳其的確診案例已超過9.5萬人，死亡人數逾2,000人，為中東疫情最嚴重的國家。過去幾周以來，針對艾爾段政府的封城措施，土耳其國內不斷出現質疑的聲浪，伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧認為，周休二日48小時的封城並沒有什麼效果。

艾爾段政府日前提前釋放約9萬名囚犯（將近全國三分之一），以避免監獄內出現群聚感染，然而記者和政治犯不在特赦之列，更惡化艾爾段政府和媒體之間的關係，安德洛盧表示：「顯然艾爾段政府將媒體視為比新冠肺炎更嚴重的瘟疫。」

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土耳其 艾爾段 新冠肺炎

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