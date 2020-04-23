美國防疫時程出問題 世衛盼華盛頓續金援

美國加州近期開始審視其新冠疫情初期的防疫措施，而周三 (4月22日) 卻出現意料之外的發現。當地衛生官員發現，至少有兩名病患在二月初便因染上新冠病毒而死亡，這比先前所知的首起病亡案例還早了三周。

官員認為，這個三周的間隔很有可能間接證實加州太晚才展開封鎖。加州聖塔加拉拉縣的衛生官員表示，他們之所以漏算了這兩起病亡案例，是因為當時加州的檢測用具不足，且聯邦政府並未明確的指示哪些人應該接受篩檢。

聖塔加拉拉縣衛生官員寇蒂 (Sara Cody) 向媒體表示：「如果我們能更早便展開大規模的測試，我們便能及早的統計出本縣內的病毒傳播速率。而如果我們能提早三周便得知有病人因染上新冠病毒而病亡的話，我們便會更早展開封鎖。」

寇蒂強調，這些新發現讓她理解到加州在更早之前便出現社區感染的情況，而這也代表新冠病毒在更早之前便已在加州境內傳播。她認為，因為加州當時正是流感大流行的時刻，所以很多新冠病毒的案例可能都被視作流感。

周三的新發現也迫使加州州長紐桑 (Gavin Newsom) 下令該州的驗屍官再次檢驗一下加州境內自12月起的病亡案例，讓加州能更清楚的了解新冠疫情的發展脈絡。然而，他卻不願回應如果他提早三周得知這兩起病亡案例的話，他是否會決定提早在加州進行封鎖。

世衛 vs. 美國

與此同時，世衛周三秘書長譚德塞也在例行記者會上表示:「病毒會跟著我們很久」，呼籲各國要有長期抗戰的准備。他也希望美國重新審視暫停世衛預算的決定，並表示在諸位美國國會議員出面要求他下台的同時，他將繼續努力的拯救生命。譚德塞表示，他希望美國將資助世衛的預算視為一項非常重要的投資，並認知到他們的資助不僅是協助到世界上的其他人，也是確保美國人的安全。

譚德塞説：「這是個神聖的工作，所以我將持續日以繼夜的工作。我會專注在拯救生命這件事上。」

同一天，美國國際開發署的官員表示，美國將會開始審視世衛是否出現管理不當的情形。另外，美國也將利用這段時間找尋世衛以外的合作夥伴，繼續展開疫苗研發等相關工作，因為這樣才能確保美國的國際援助計畫不受到影響。

美國國際開發署的代理署長巴薩 (John Barsa) 表示，美國將針對世衛采取全面的檢視，因為美國認為是位在管理上出現很多問題，包含要求成員國替自己的行為負責。他認為，世衛應該要回應的關鍵問題是他們的領導是否有運用正確的方式來管理世衛。

美國國際開發署同時也表示，他們將持續針對新冠疫情進行國際援助，但也重申，從現在開始，美國將不會把世衛納入國際援助計畫的資助範疇內，並將資助目標轉移到其他的組織。美國總統特朗普上周宣布暫停美國給予世衛的預算，並下令美國開始檢視世衛處理新冠疫情的狀況。

紐約州長古默：現在不是愚蠢行事的時候

美國南部與中西部數州周三則是再次對外表達他們已准備好要逐步解封，但是與此同時，加州與紐約州卻仍表示他們認為解封的時機未到。包含密西根州丶俄亥俄州與德州在內的數州都表示他們會在未來數天內，公布更多與解封計畫相關的細節。此前，南方的喬治亞州丶南卡羅來納州與田納西州都已重新啟動部分商業行動。

然而，加州州長紐桑卻表示，他希望他現在能很清楚的表明該州何時會解除封鎖，但他也重申，目前該州政府仍無法很清楚的審視最恰當的解封日期。他說：「我們已試圖向社會大眾解釋，目前加州政府無法很明確的知道何時是重返正常生活的最佳時機。」

此外，紐約州長古默 (Andrew Cuomo) 在與特朗普見面的隔天，也出面警告如果各州已不負責任的方式解除封鎖的話，美國很可能出現第二波疫情。他說：「現在不是愚蠢行事的時候，因為如果我們不聰明行事的話，更多人會因為染上新冠病毒而喪命。」

他坦承，各州政府在解封這個議題上，都在承受來自各界的壓力，但他也警告完全從政治層面來思考何時解封會帶來極大的風險。他説：「如果我們走錯一步，這將會使我們的疫情防控回到原點。」

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