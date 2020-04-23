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多國「各自為政」開始屯糧 G7決策恐致糧荒

香港01 / 朱冠美
3月15日，在英國倫敦的一家超市內，顧客搶購物資。（新華社）
3月15日，在英國倫敦的一家超市內，顧客搶購物資。（新華社）

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情的蔓延，全球包括俄羅斯、烏克蘭、土耳其、越南、柬埔寨等國開始屯糧。有專家表示，G7更具風向標作用。

《第一財經》週三（22日）報導，全球最大的小麥出口國俄羅斯宣佈，2020年7月1日前暫停小麥出口。俄羅斯農業部副部長魯特（Oksana Lut）對此表示，2020年二季度的小麥出口配額將在5月中旬提早耗盡，因此，一旦出口配額用完，將暫停穀物出口，直至7月1日，也就是第三季度新的配額開始之際（再出口）。

俄羅斯方面給出的理由是，一方面國內新冠肺炎疫情嚴重；另一方面，疫情導致的隔離政策對農業耕作產生了極大影響。俄羅斯是近來因疫情暫停或限制相關農產品出口的國家之一。

在21日晚結束的二十國集團（G20）農業部長臨時電視電話會議上，如何確保糧食安全及糧食供應鏈穩定等問題，成為當前國際社會急需解決的議題。

21日會後發佈的公報顯示，G20承諾密切合作，並採取具體行動維護全球糧食安全，努力確保糧食和農產品的持續流通。G20農業部長一致同意，將防止對糧食和農產品出口採取任何不合理的限制性措施，指出這些措施可能導致國際市場的價格過度波動，並威脅世界相當一部分人口，特別是原本就面臨著糧食短缺群體的糧食安全。

但復旦大學國際關係與公共事務學院副教授朱傑進表示，對公報的結果還是有點遺憾。在他看來，G20目前還是未能緩解各國在糧食供給領域「各自為政」這一問題上採取實實在在的措施。

朱傑進認為，G20後續在糧食安全、衛生醫療領域方面的合作可能更需要關注七大工業國組織（G7）的動向，「G7此時更具有風向標的作用。」

據統計，截至4月19日，全球範圍內至少有14個國家實施農產品與食品出口限制，包括俄羅斯、烏克蘭、土耳其、越南、柬埔寨等國。限制或暫停出口的農產品與食品包括小麥、大米、洋蔥、蕎麥等。

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文章授權轉載自《香港01》

G7 新冠肺炎 俄羅斯 農業

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