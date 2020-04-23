南韓Q1經濟萎縮1.4% 金融海嘯來最差表現

南韓第1季經濟陷入全球金融危機以來最嚴重萎縮，因新冠病毒疫情衝擊消費者支出與企業活動。

南韓央行23日公布，第1季國內生產毛額（GDP）經季節因素調整後較前季萎縮1.4%。經濟學家原先預估萎縮1.5%。

其中，占南韓近半數GDP的民間消費萎縮6.4%，為1998年來最糟。

南韓是第一批受疫情衝擊的國家，在2月份時新增確診案例數曾為世界第二高，但隨後已設法在不進行強制封鎖的情況下降低感染數。

不過，全球各國實施的封鎖措施可能會衝擊南韓，原因是南韓高度仰賴貿易，4月頭20天出口銳減27%。

南韓總統文在寅22日表示，正在安排第三度追加預算案，並呼籲在疫情獲得控制後推動「韓式新政」（Korea-style New Deal），以創造就業和提振經濟成長。迄今為止，南韓政府已承諾至少245兆韓元（1,990億美元）進行支出與提供貸款，希望支撐經濟。