康復不等於免疫？中韓「復陽」患者引憂慮

韓國衛生部門周三表示，盡管存在新冠肺炎康復之後重新轉陽性的案例，但是這些“二次感染者”的傳染性明顯下降。

雖然韓國整體疫情局勢趨於緩和，每日新增確診病例逐漸減少，但是該國防疫部門發現新冠患者康復後再次轉陽的案例日益增多。至今韓國已經統計了超過180個這樣的案例，不過至今未發現這些“復陽”患者有傳染他人的情況。

據悉，韓國防疫人員收集了39名“復陽”患者的樣本進行病毒分離培養檢測，其中已經完成檢測的6份樣本的結果均呈陰性。韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）表示，這些復陽患者雖然核酸檢測陽性，但病毒分離培養檢測為陰性，據此可以判斷他們幾乎沒有傳染性或傳染性較低。

專家指出，造成已康復病人核酸檢測重新呈現陽性的可能因素包括再次感染、病症復發、測試結果有出入等。鄭銀敬則認為，與再次受到感染相比，病毒在這些病人體內再次“被激活”的可能性更大一些。

韓國屬於除中國以外疫情爆發較早的國家。與此同時，在最早爆發疫情的武漢，也出現了越來越多的“復陽”案例。當地醫生表示，這些新冠病人在康復之後核酸檢測重新呈陽性，但是卻沒有表現出明顯症狀。在有些個案中，在病人被視作康復之後70天進行檢測，甚至還能得出陽性結果。也有的病人在康復出院50到60天之後，又檢測出體內有新冠病毒。

路透社報道稱，武漢醫療人員認為，這些痊愈之後又復陽的人群，是在中國目前所處抗疫階段中最大的挑戰。由於醫生目前無法判斷這些復陽患者再感染他人的風險有多大，所以繼續對他們采取隔離觀察措施。

到目前為止中國判斷新冠病人康復的標准是，至少連續兩次核酸檢測呈陰性，以及所有症狀消除。而且這兩次測試之間要間隔24小時以上。鑑於目前出現的“復陽”情況，醫生們建議，要對患者進行三次測試，結果均為陰性才可斷定其康復。

有專家擔心：“群體免疫”會成功嗎？

感染新冠肺炎之後康復的人群是否還會攜帶病毒，是否會感染他人，是目前全世界關注的問題。不少國家都寄希望於感染過新冠病毒的人群產生抗體，從而實現所謂“集體免疫”的效果。

而是否新冠病毒感染者在痊愈之後並不能真正免疫？還是他們可能會被感染兩次？目前醫學界並無確切答案。馬賽大學醫院的免疫學專家韋魏爾（Eric Vivier）對法新社表示，所謂的獲得免疫，就是人體對某種病毒產生了一種抵抗反應“記憶”，免於再次感染。

通常情況下，在感染RNA病毒（新冠病毒和某些流感病毒都屬於這類）之後，人體往往需要大約三個星期的時間去制造充足的抗體，而根據經驗來說，這種免疫力一般來說能持續好幾個月的時間。——然而這只是理論，而人們對於新冠病毒的研究還太少，並不知道上述理論是否適用於它。

但是不少歐洲學者對於亞洲國家報告的“復陽”案例持懷疑態度。他們認為，很可能這些人並非真的二次感染，而是之前並未完全康復。倫敦大學學院遺傳學研究所所長弗朗索瓦•鮑洛（François Balloux）認為，在某些病人身上，新冠病毒甚至可能會長期存在，像皰疹病毒那樣。

為法國政府擔任顧問的病毒學家德爾福拉希（Jean-François Delfraissy）也表示：“我們都在向自己提出這樣一個問題，感染過新冠病毒的人，究竟是否就能獲得免疫保護。”

還有一個問題就是，什麼樣的人群能夠產生有效抗體？是有過重症之後康復的患者，還是那些輕症狀患者，是年長者，還是年輕人群？面對這麼多的未知數，澳大利亞傳染病學專家克雷門茨（Archie Clement）認為只有一點是確定的：“唯一的真正解決辦法就是疫苗接種。”

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