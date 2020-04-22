WHO有功國際？ 從積極轉為消極

WHO從積極協調到僅作諮詢，角色定位多次變動！WHO在根絕天花過程中積極扮演外交的工作，成功說服蘇聯製造疫苗。在SARS期間，WHO很早便將SARS的威脅發布旅遊警示，因衝擊到他國經濟而引發不滿。然而在金融海嘯過後，WHO因經費短缺，已將自己定位為技術諮詢單位，態度漸趨消極。

天花一役揚名

根據《衛報》報導，成立於1948年的WHO，最令人津津樂道的成就為「根絕天花」，是人類史上首度根絕的病毒。雖然WHO投入的經費不如其他國家，也不是打最多疫苗，更沒有發明出雙叉針頭的關鍵技術，但在「組織與外交方面」可謂不可或缺，例如1959年成功說服蘇聯製造2,500萬支疫苗，再由WHO分送到全世界，加速了天花的絕跡。

在1998至2003年間，來自挪威的秘書長布倫特蘭夫人試圖賦予WHO更大的權力，透過在地窗口、外交渠道和當時正在興起的網路掌握疫情，以減少對各國的依賴。在2003年SARS爆發之初，WHO在中國的網路論壇和媒體報導中，加上在地窗口的證實，發現一種正在傳播的非典型肺炎。

發布SARS引發爭議

此外，在SARS期間，WHO首度對特定地區發布旅遊警示，此舉卻引發中國、加拿大的不滿。在布倫特蘭夫人卸任之後，WHO在2005年修改了《國際衛生條例》，要求會員國遵照WHO制定的標準抗疫，並回報任何疫情的爆發，也賦予WHO發布「國際關注公共衛生緊急事件」的權力。

「WHO不是北約，也不是聯合國安理會。」WHO的前法律顧問布爾奇坦言，WHO對於拒絕配合的國家缺乏制裁手段，美國雖然在911事件過後，試圖給予WHO更多的權力，以對抗生化武器的威脅，但中俄印等國因忌憚美國的影響力太大而表達反對。馬里蘭大學的教授沃斯諾普直言，沒有國家願意像中國一樣在SARS期間被管東管西。

常是兩面為難

2009年的H1N1疫情，則讓WHO的公信力遭到許多質疑，WHO雖然發布大流行警告，但疫情遠低於預期，全球僅331起病例和10人死亡。紀錄片《相信WHO？》指出，原因在於藥廠早已研發出疫苗，為了讓各國購買而向WHO遊說發布大流行警告。不過WHO的官員坦言，若行動不夠積極會被批評，行動太過積極，使得疫情提早結束，則會被說是危言聳聽。

2008年金融海嘯過後，WHO的資金出現缺口，2012年短少3億美金的預算，WHO也開始變得保守，面對2014年西非的伊波拉疫情，WHO動作太慢使得疫情失控，造成1萬多人殞命。當時的秘書長陳馮富珍表示，WHO僅是「技術諮詢單位」，第一線的抗疫工作得由各國政府承擔。

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