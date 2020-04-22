聯合國：新冠肺炎恐將使全球饑荒人口增加一倍

聯合國與專家警告，新冠肺炎疫情危機將把超過2.5億人口推向饑荒邊緣，除非迅速採取行動，對高風險地區提供糧食和人道援助。

專家預估，到今年底全球約有2.65億人將面臨嚴重的糧食危機，是去年預估受災人口1.3億的兩倍。

世界糧食計畫署（WFP）首席經濟學家哈山表示：「對數百萬已命懸一線的人們來說，新冠病毒可能造成災難性後果。」「這對工資僅能糊口的數百萬人是一大打擊。封鎖措施與全球經濟衰退已耗盡其存糧，只需再一次衝擊─如新冠病毒，就會將他們逼上絕境。我們現在必須集體行動，以減緩這場全球災難的衝擊。」

聯合國糧食及農業組織（FAO）、WFP及14個其他組織在21日發布的全球糧食危機報告警告，全球飢餓可能成為這場疫情的下一個大衝擊。有些最貧窮的國家將面臨這項選擇：在努力挽救受病毒感染者時只能任由他們飽受飢餓之苦。

這份已於21日下午提交給聯合國安理會的報告還示警說，世界恐將重蹈2007-08年因全面政治動盪所引發全球糧價上漲的覆轍，中東、亞洲到拉丁美洲至今仍感受到其影響。

世界糧食計劃署估計，目前急需3.5億美元來因應這場糧食危機，但僅約四分之一金額即將到位。